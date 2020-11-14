【Gmail清位釋放儲存空間】Google在11月1 日向全世界的Google Photos用家發出電郵指，由2021年6月1日起，以「高畫質」備份的所有新相片和影片，將會計入 Google帳戶的15 GB免費儲存空間或者用戶購買的任何額外儲存空間。

這表示免費用開15 GB上限的用家，明年年中便開始受限。未來備份得太多高畫質媒體，儲存空間好快用完。不想付費升級Google One雲端空間的用家，要回復或節省空間予存放高畫質媒體，由Gmail入手清除各種垃圾郵件是較容易的做法。

Gmail就似一個黑洞，日積用累下，大量廢電郵有如跌入無底洞，想全找出來也不容易。（網上圖片）

Google帳戶每個都有基本15GB儲存空間配額，話少不少，話多絕對萬萬稱不上多。因為實在好多Google服務如Gmail、Drive雲端硬碟、Google Photo相簿、備份等共用此免費容量，長年累月下不知不覺便流失了大量空間。

Gmail每封郵件容量可能微不足道，但積少成多下好快「陰乾」那本來已經好緊拙的15GB。加上Google Photos對「高畫質」備份劃下「2021年6月大限」，Gmail大掃除刻不容緩！莫要臨急抱佛腳，即睇以下Google帳戶儲存空間教學，簡單幾步大量清除佔位多餘檔案釋放容量：

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如果你根本不考慮清除Google Drive和Google Photos中擺放的重要文件、照片及影片，那最好從Gmail入手。基本上八九成電郵都沒有保留價值。但如果你擔心在儲存空間管理區會錯手刪除重要郵件，那就要看看以下利用搜尋欄位指令碼來過濾電郵的4大貼士！即睇：

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同場加映：Google Photos以外4個免費雲端推介

Google Photos（Google 相簿）可謂是近年來最多人使用的Google服務之一，最大原因在於其免費相片備份功能，根據Google最新數字，目前每週上載到Google Photos平台的的新相片和影片數量多達280億。但這個數字於未來可能會有所下降，因為Google就在不久前宣布：Google Photos的免費無限相片、影片上傳服務將會步向終結。

至2021年的6月1日為止，這個「高畫質」的上傳選項都依然會是完全免費（蔡浩騰 攝）

正如上述所言，Google Photos免費「高畫質」相片、影片上傳政策將於明年6月取消。所謂的「高畫質」，即經由Google以特殊算法壓縮至1200萬像素的相片、以及1080p規格或以下的影片，而在Google Photos初推出時，這個規格的圖片、影片都是無上限免費儲存的。

15GB容量必「爆」 用戶每月最少付$15？

雖然Google方面強調在2021年6月前所上載的相片及影片都不受影響，甚至屆時會推出相片清理工具，讓用戶清理Google Photos中更易尋找及刪除過暗、模糊和其他不想要的內容。

然而以目前的智能手機使用習慣去計算，用戶自己產生的相片影片只會越加越多，Google本身所提供的15GB免費容量或會不敷應用；用戶為了應付日益增加的相片儲存需要，花錢購買Google One雲端空間只屬遲早問題。Google目前提供了好幾個Google One收費方案，最便宜的100GB容量，每月收費$15港幣。

不想用Google Photos用甚麼？4個免費雲端平台推介！欲了解更多，請瀏覽完整全文：Google Photos儲存相片服務將收費 推介4個免費雲端最多可達50GB

同場再加映：Google Photos備份iPhone相片清位秘技

雖然即將收費，但Google Photos作為一個智能相簿的確有著大量難以取代的功能，過去幾年更被稱之為 iPhone、Android 手機界的「清位神器」，只要跟隨以下幾個步驟就可以將相片備份到雲端、釋放手機空間，趁Google Photos未收費前快快進行備份工作啦。

👇👇👇iPhone相片瘦身及一鍵備份清空（點圖放大睇操作）👇👇👇

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