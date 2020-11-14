相信大家都有過類似經驗，可能在外面聽到一首好聽的歌，很想問旁邊的人這首歌是誰唱的、是什麼歌名或是出自於那張專輯等等，但又覺得有點尷尬，而且對方也不一定回答得出來。以前有段時間很流行在討論區問歌，但要描述曲調不太容易，只好給出一些線索或附上幾句歌詞，現在就簡單多了，直接把歌詞丟進去 Google 搜尋引擎就能找到結果。也有看過是錄音後傳上社群網站或利用限時動態跟親朋好友詢問，不過可能都沒有接下來的這招快速方便。

假如你已經將 iPhone 的 iOS 升級到 14.2 或更新版本，在控制中心就會多一個「音樂辨識」功能，它能幫助使用者辨識音樂，主要運作方式是透過手機的錄音功能取得環境中的音樂，再傳送到 Shazam 進行分析，然後顯示回傳取得的歌曲資訊，包括歌曲名稱、歌手和專輯封面。

可能有些朋友以前已經下載、使用過 Shazam 應用程式，這是一個很知名的音樂辨識軟體，可根據取樣片段識別出對應的歌曲、電影、廣告和電視節目。2017 年 12 月蘋果公司收購 Shazam 後就逐步將它整合到自家服務，除了問 Siri 這是什麼歌曲、它會幫你找出答案外，現在直接點選「音樂辨識」按鈕也能做到，真的非常實用。

有些朋友會在手機上聽廣播，以往如果要問 Siri 現在播放的歌曲就會讓音樂暫停，好像就無法使用聲控方式進行音樂辨識，不過在使用控制中心「音樂辨識」功能時不會發生類似狀況，也就是即使在手機有音樂播放的情況下也能進行分析。

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在設定前必須確認你的 iOS 版本為 14.2 或是更新版本，這樣才找得到這項功能。

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值得一試的三個理由： 1. iOS 14.2 或更新版本已整合 Shazam 音樂辨識功能 2. 從控制中心點選音樂辨識，透過麥克風取樣片段分析是那首歌曲 3. 可以連接到 Shazam 查看同步歌詞與專輯資訊

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