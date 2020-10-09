Instagram創立於2010年10月6日，為了慶祝10週年，IG最近推出「隱藏版」功能，可以改回經典「即影即有」Logo，另外限時動態也增加新功能，小編就教你如何重溫回憶、學新招！

IG怎麼換回經典版圖示？點擊即睇超易步驟▼▼▼

除了現在最新的粉紅色Logo，這次IG推出另外12種應用程式圖示，包含經典、經典2、原始、機密代號、暮色、日出、極光、彩虹驕傲、金色、黑色、白色、深灰。

「經典2」應該是許多人剛開始玩IG的回憶吧，記得當初IG要改掉即影即有Logo時還引起不少反彈呢～網友現在相隔多年再看到即影即有Logo，都表示「好復古喔」、「剛接觸的時候還以為是一個拍照的app，沒想到是社群軟體」。

不過這項彩蛋目前似乎只有iOS系統才有，Android系統的手機可能還無法使用。

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限時動態也增加2新功能了

另一方面，IG最近也在官方twitter發布最新2項新功能，也就是在「限時動態」的典藏中，有新的「日曆縮圖」與「典藏地圖」選項，可以直接從日曆看以前某一天曾發布什麼限時動態，如果限時動態有標記地點的話，也會顯示在典藏地圖中，這2樣新功能都能追溯至3年以內的限時動態，以後要回憶PO文更方便啦！

（IG官方圖片）

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