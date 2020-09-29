同事關係｜再投契也不在FB、IG加好友？　孤僻同事常有的3大心態

俗話說得好，職場上沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，社會在走，防備心要有，有時人前傻傻跟別人手牽手，背後被職場心機鬼下毒手。領悟這些道理的人，多少都有些微的孤僻性格，他們上班可以跟大家當好同事，但下班只想好好休息，能夠幹話滿天飛，但真話往往藏心扉。不交際、不過度關心、不八卦，緣份到了好同事自然會有，那些網友熱議的佛系職場孤僻人行為，你中了幾個？

職場孤僻人不是特立獨行，只是有時候就是只想靜靜的一個人待著啊～

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1. 最好的社交距離就是臉書、IG不加好友

上班長時間的相處，下班後想保有自己的隱私空間，佛系職場孤僻人遇到同事的好友推薦，是絕對不會主動按下邀請，因為他們知道交情不夠的同事，加了好友後，只要假日去哪玩耍，上班日可能會先被同事拿來說嘴，若自己的社群是有什麼心情抱怨，也一秒見光死，屬於自己的小天地消失，因此職場孤僻人是絕對不會輕易加同事社群好友的！

2. 保持默契前後走、巧遇不刻意social

上班要應付客戶主管已經很累了，因此佛系職場孤僻人能不social就不social，上班要搭同班電梯打卡沒問題，下班就不會想要一起走，想到還要在同一班電梯的密閉空間中，度過一段沈默的片刻，職場孤僻人想到這情景，會選擇先去上個廁所，或是保持距離前後走，錯開獨處的機會，另外在路上遇到也會保持距離，不刻意靠近打招呼才是他們的王道。

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3. 不過度交際一個人自在也很好

職場孤僻人不交際、不過度關心也不愛聊不八卦，像這樣的佛系孤僻人，跟同事吃飯也往往沒太多共同話題，所以中午休息，與其跟同事外出大排長龍外出吃午餐，不如選擇一個人或外帶回公司，配著滑手機享受一個人的時光。喜歡用文字聊天勝過於當面交談，一個人也能很自在，孤單或許對他們來說是狀態，寂寞是心態，職場孤僻人或許孤單，但並不寂寞。

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