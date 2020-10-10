2004 年 Motorola 發佈 Razr V3（下文簡稱V3）時，我還在讀小學。我依然記得當時我媽把這部手機買回家時，精緻的金屬質感和絢麗的顯示屏，都讓我深深的着了迷。尤其是合上蓋子時，那一聲「啪」的清脆，讓我覺得這是人間最美妙的聲音。當時我還暗暗發誓，長大以後我也要買一台 V3。

不過長大之後，摺疊樣式的手機式微。兒時覺得最醜的直板手機，在大屏趨勢下反而成為主流。曾被我視作科技嫁衣的翻蓋和滑蓋手機，逐漸湮沒在歷史的洪流裏。

或許萬物都處於輪迴中。自 2019 年，隨着三星、華為、聯想在摺疊屏市場上的發力，摺疊手機又回到我們的視野，並且再次代表了新科技的潮頭。

在這些摺疊屏手機中，最讓我感到親切和興奮的，自然是 Motorola Razr。不過第一代存在許多遺憾，最突出的當屬不支持 5G。

在三星的 Z Flip 系列更新不久後，Razr 也迎來了換代。9 月 10 日，聯想在頤和園發佈了 Motorola Razr 5G 手機（下稱 Razr 5G）。和上一代相比，其最大的變化，從名字中就能看得出來——支持 5G 了。

在拿到手機後，我短暫體驗了幾天。如果用一句話來概括這部手機，那就是「不完美，但足夠精彩」。

▼▼▼點擊大圖先睇Motorola Razr 5G外觀設計，下文有更詳盡評測▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

從外到內，情懷拉滿

看着 Razr 5G 的包裝盒，你會想到什麼？

如果你用過或者知道 Motorola A1200E（明），那麼你一定對包裝盒頂部的元素倍感熟悉。水墨色透明蓋板配合金屬 Logo，這就是一代神機 Motorola「明」的味道。

打開皮質包裹的精緻外殼，就能看到這部神似 V3 的 Razr 5G 了。機身後面還有一個「眼鏡盒」，內含說明書、18W 充電器、充電線，以及一副天龍（DENON）定製的 HiFi 耳機。

Mototola Razr 5G（愛范兒授權使用）

不得不提，這副耳機的音質在隨機贈送的耳機陣營裏，音質拔尖。並且附帶的三種大小的鯊魚鰭耳撐，可以最大程度地保證佩戴的舒適與牢固。

Razr 5G 的設計語言與 V3 如出一轍，比如經典的小下巴、再如窗口樣式的外屏，稱它為 V3 的「復刻版」並不過分。

機身表面，由大面積的大猩猩 3D 玻璃覆蓋。這種材質給人的感受就是水潤、晶瑩。和 V3 金屬的強硬質感相比，Razr 5G 少了一份犀利，多了一份圓滑。這或許也暗含着我們從青澀到成熟的成長之路吧。

由於鉸鏈工藝的改變，Razr 5G 不能復現當年用 V3「甩狙」的快感。開合變得斯文、柔緩，不似當年 V3 的凌厲、乾脆。相應的，盒蓋聲音也由清脆的「啪」，變為輕柔的「嗒」。

如果上述變化讓你感到失落，那麼手機內置的「復古 Razr」主題，或許能激起你的情懷，讓你不禁驚呼「我好了」。

這個界面完美還原了 V3 的操作頁面，甚至連正面的轉軸都都模擬了出來。你可以在這個頁面打開瀏覽器、通訊錄、信息、藍牙等。就連撥號界面也是當年的味道。

不過當你進入更深一層的操作，它就會自動切換到正常的系統界面。也就是說只能對着表層頁面「過把癮」了。

另外，Razr 5G 也繼承了 Motorola 經典的手勢操作，比如用力切動兩次手機，就能自動開關手電筒；快速甩動兩次，就能打開相機等，都是記憶中的 moto 味道。

可以看出，聯想對當年 V3 用戶的心理把握十分精準。無論是包裝盒、手機的設計語言，還是內置的甜點功能，都是在向 Motorola 過往的明星機型致敬，向當年用戶的情懷致敬。

Mototola Razr 5G（愛范兒授權使用）

情懷之外，實用嗎？

拋開價格談情懷，都是耍流氓。Razr 5G 高達 $1,400 美元的發售價，註定它只能屬於小眾玩物，滿足小部分人的情懷需求。從產品定位來看，Razr 5G 也主打超高端，其主要定位在商務人士。或許 Motorola 認為，能在當年花八千元買 V3 手機的那批用戶，現在的消費能力已然不用擔憂。

然而這也牽扯出一個問題，Razr 5G 是「韭菜型」產品嗎？其實用性如何呢？

對於一台手機來說，我們首先關注的是其硬件配置，因為這會直接影響到日常使用的流暢性。Razr 5G 標配 8+256GB 內存，搭載高通驍龍 765G 處理器。可能有部分人看到 7 字打頭的處理器，已經自覺「勸退」了。

的確，這一配置相比其起過萬元的售價，總有種「德不配位」的感覺。儘管 865 晶片的體積比 765G 大，不過隔壁售價相近的三星 Z Flip 5G 卻塞進去了，這可能會讓 Razr 用戶感到心理不平衡。

這顆 765G 處理器我們並不陌生，其首發於 Redmi K30 5G，是目前手機中端處理器中的佼佼者。對於商務人士來說，這顆晶片自然夠用，輕量級應用的打開時間、流暢度等方面，與 865 處理器差異感知不算明顯。

在較大體量的遊戲上，765G 的表現自然不如 8 系。好在「G」系列是專為遊戲（Gaming）打造的高性能版本，玩一玩王者榮耀這類中等體量的遊戲也不成問題，遊戲全程幀率可以穩定在 60FPS 左右，表現尚可。

實際使用中，如果不用大型遊戲壓榨它，那麼性能上其實不用擔心。比較突出的問題是，手機很容易發熱。當然，這也不全是 765G 晶片的問題，還有一部分原因是手機的內部構造過於嚴密，致使散熱不佳，即便機身內部已經有大片的散熱膜。

提到內部構造，Razr 對機身空間的利用已經達到了極致。不誇張地說，它是目前市面上工業設計最頂尖的手機之一。科技博主 XYZONE 曾對 Razr 5G 進行了拆解，可以看到其機身內部，已經被填的「滿滿當當」，拆解和復原的過程非常繁瑣。

而與它結構相似的上一代 Razr（2019 款），iFixit 在拆解時曾表示這是其「迄今為止拆過的結構最複雜的手機」。通過其 360 度 X 射線視圖可以看出其機身內部的「擁擠」程度。內部空間的極致利用，帶來的就是更加輕薄的機身。Razr 5G 展開時厚度僅有 7.9mm，重為 192g。無論是單手握持還是裝在兜裏，都不會有明顯的負擔。

Mototola Razr 5G（愛范兒授權使用）

和三星 Galaxy Fold、華為 Mate X 不同的是，Razr 使用的是雙動態支架結構來支撐屏幕開合，用鉸鏈中軸的鏤空部分保留屏幕彎折空間。這可能是 Razr 最引以為傲的創新，愛范兒在此前的文章中曾分析過這種技術。

這個創新帶來的最大好處，便是屏幕摺痕問題得到改善。據我所知，Razr 5G 應該是目前摺疊屏手機中，屏幕摺痕最淺的，日常使用完全不會被摺痕困擾。

除了摺痕，我們在購買摺疊屏手機前，更會考慮其鉸鏈的耐用性。據官方介紹，Razr 5G 的「星軌轉軸」的翻折壽命可達 20 萬次。即便重度用戶每天翻折 200 次，理論上也可以使用兩三年。

此外，「星軌」轉軸還讓 Razr 5G 實現了無縫對摺，合上蓋子時能做到嚴絲合縫，避免沙粒等異物進入內屏。

Razr 5G 高昂的售價，並非完全為了情懷和極致的工業設計買單，其使用的 pOLED 摺疊屏也佔據着不小的成本。

這塊 6.2 吋的「帶魚屏」，比例為 21:9，分辨率為 2142x876，支持 P3 廣色域。在之前的文章中，我們曾向大家介紹過普通 OLED 和 pOLED 的區別，後者雖然在抗摔性和可摺疊性上比 OLED 要強，但其良品率較低、成本較高，因此目前還未能大規模應用在移動產品上。

這塊「瘦長」的屏幕，對於單手握持非常友好，可以毫不費力地單手打字。值得一提的是，Razr 5G 搭載了一顆 X 軸線性馬達，打字時的震感反饋非常優秀，温柔且乾脆。

比內屏有意思的是外屏。這塊 2.7 吋的屏幕並非只讓你用來看時間。Razr 5G 的外屏權限是向用戶開放的，意思就是說，你下載的軟件幾乎都可以在外屏上打開，甚至還能在外屏上玩遊戲。

不過體驗方面，就沒有看上去那麼美好了。目前專門適配其外屏的應用較少，比如刷微博時，看一條微博要下滑好幾次，微信聊天也只是勉強可用。

在某些場景下，外屏還是非常方便的。比如我用內屏打開高德地圖，設置好路線並開啟導航，就能通過外屏來查看實時路線；再如在外屏上切換歌曲、查看通知等等。雖然不是強需求，但無疑能為體驗加分。

受限於小巧的機身，Razr 5G 的電池被分為上下兩塊，容量合計只有 2800mAh。當你看到這個容量，你可能會滿頭問號，「這麼小的電池真的能用」？

實際測試中，充滿電我使用了將近 28 個小時後，電量還剩下 15%。其中亮屏時間長約 4.5 個小時，包含約 2 小時的微博、微信，26 分鐘的 B 站視頻，14 分鐘的遊戲等等。剩餘的 23 小時為待機。

可以說，如果不是重度手機控，Razr 5G 的電量完全夠用一天。如果你對手機的依賴比較強，還是在包裏放一個充電寶比較穩妥。

同樣因體積而妥協的，還有鏡頭。2020 年，單鏡頭的新機已經很少見了，而 Razr 5G 就是其中之一。

這顆 4800 萬像素的鏡頭，成像效果雖然不錯，但不超群。在明亮的光線下，得益於高像素，細節保留的較好。相機色彩的調教比較濃郁，看上去挺討喜。

不過在暗光環境下，這顆鏡頭的表現就不盡如人意了，放大看的話，塗抹感有些明顯。

好在超級夜景模式下，對細節方面會優化，暗場景的表現有所提升，不過似乎有點鋭化過度。

而外屏的存在，也讓這顆鏡頭可以化身為自拍鏡頭。自拍照片的質量，可以媲美主打自拍的手機了。

那麼回到這一 Part 的問題上來，Razr 5G 是「韭菜型」產品嗎？

答案很顯然不是。無論是創新鉸鏈帶來的「無摺痕」，還是極致的工業設計帶來的美感，都賦予了這部手機情懷之外的價值。

不完美，但夠精彩

儘管 Razr 5G 的配置並非當下主流，可它無疑是當前工藝最精緻且構造最複雜的手機之一。可以說，它不完美，但足夠精彩、足夠獨特。

從設計理念上來看，當前摺疊屏手機有兩種方向。一是通過摺疊邁向更大的屏幕，比如三星的 Z Fold 系列和華為 Mate X 系列。二是通過摺疊邁向更小的體積，代表產品有三星的 Z Flip 系列，以及今天的主角 Razr 5G。

+ 3 + 3 + 3

哪一種方向更好？這個問題沒有標準答案。在性能方面，目前第一種方向下的產品，普遍更強，可能更適合做主力機。而第二種方向下的產品，似乎更精緻，更值得做備用機，或者收藏品。

而 Razr 5G 作為第二種方向的代表作，可能不那麼普通用戶作為主力機使用。如果你想體驗摺疊屏的新奇感且追求便攜，或者對 Motorola 有強烈的情懷，那麼 Razr 5G 則可以成為你的首要考慮對象。

如果你要問實用價值，我想這個問題很難回答。畢竟「用戶喜歡就是實用價值」。

作為功能服從於設計的產品，Razr 5G 必定會面臨實用至上者的非議。而對於 V3 曾經的一億多位用戶而言，Razr 5G 一定是今年最有價值的手機之一。