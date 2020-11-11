IG Story鬼滅/宮崎駿/日系文青GIF動圖　70個搜尋關鍵字一文收錄

實用教學
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不少女生都會在Instagram的限時動態，加入GIF圖點綴一下，提升質感。可是並非每個關鍵字，都能夠找出合心水的GIF圖！想搜對關鍵字，不妨參考以下70個簡單易記的關鍵字，就可以找出插圖師手繪、動漫（宮崎駿、鬼滅之刃、美少女戰士等）、明星、日系素材的GIF圖。

筆耆找來70個GIF圖關鍵字，發現只要用心配搭一下，就可以增加照片的趣味。

限時動態除了可以打字抒發心情，亦可以分享日常的事，善用 IG GIF圖自由排版，不只豐富構圖，更增加照片的層次感，營造小清新感覺！IG Story如此千變萬化，如果想增加日系感覺，可以加入哪些GIF 圖呢？

筆者只加入以下的GIF圖，想不到竟然打造出櫻花妹IG STORY！

以下有20個日系GIF圖關鍵字，當中有些更是由插圖師設計，製作一些日本文字、可愛圖案、人物動物卡通的手繪GIF圖，可愛感十足！如果有看中不錯的GIF圖，就要好好記著唷！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻20個日系GIF圖關鍵字【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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IG GIF圖內有分門別類，只要輸入相關的重點詞彙就能找到合適的GIF圖，例如可以直接輸入顏色、情緒、人物動漫名字。不過並非每個關鍵字都可以找到美觀的圖案！如今女生們都會用到可愛文青感的GIF圖，以美化限時動態，她們所輸入的關鍵字應該相當易記。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻50個超易記的關鍵字【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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同場加映：4個日本人氣IG插畫家　畫情侶最感性瞬間　20個時刻女生必有共鳴

假日快到，情侶們安排好約會嗎？既然多了時間見到對方，自必然希望多一點甜蜜的互動。日本有4位高人氣插畫家，在Instagram分享一些情侶日常的畫作，除了浪漫溫馨的心動瞬間，當然也有愛得慾火焚身的！

雖然有點色色的，可是這些情慾日常女生就既害羞又喜愛，真的愈看愈有共嗚。或許只有女生們先會明白，為何這些小舉動可以攻陷女生的心！如果男友都懂這些小舉動就好了！

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻精選以上插畫家所畫的20個甜蜜小舉動　女生必有共鳴【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

以上只是部分美化Widget的方法！想知道尚有哪些必備App？請觀看完整全文：4個日本人氣IG插畫家　畫情侶最感性瞬間　20個時刻女生必有共鳴

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