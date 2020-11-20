【iPhone 12/iOS 14災情連解決方法】iPhone 12推出以來頻現災情，像螢幕變綠、mini機螢幕失靈不能解鎖等。這些問題亦可能跟iOS 14有關。Apple暫時推出急救措施，解決部份問題。

👇👇👇iPhone 12/iOS 14災情合集！點圖放大睇Apple官方說明及解決方法👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

資料來源：MacRumors、The Verge

同場加映：Apple M1 Macbook實測大獲好評

Apple 今個月除了 iPhone 12 Pro Max 等新手機上市之外，其在「One More Thing」發布會上帶來的 M1 處理器版本 Mac 機們亦正式交貨。在稍早之前，Apple 就解禁了 M1 版 MacBook Pro 的媒體評測限制，結果一夜之間網上好評爆發，除了「快」以外，M1 處理器版本的 MacBook Pro 更有不少驚喜表現。

（香港01美術部製圖）

不止快、M1 版 MacBook Pro 實機 6 大方面完勝 Intel 版本

在 Apple 初發表 Apple Silicon 系列的處理器時，已經提過其自家推出的電腦處理器在速度上將會十分之快，於正式發表 M1 處理器時也祭出了數據，指 M1 會比現存的筆電處理器快至少 2 倍，而且還有諸多優點，然而各外媒的實機測試還是帶來了不少驚喜。

👇👇👇《香港01》科技玩物頻道記者綜合各大外媒的實機測試報告，發現 M1 版本的 MacBook Pro 在 6 個不同範疇，都勝過 2020 中才發售的 13 吋 MacBook Pro👇👇👇

以上只提及1方面的優勝處！想了解M1 MacBook Pro更多勁位，請瀏覽完整全文：Apple M1 Macbook實測大獲好評 速度、慳電等6方面完勝Intel型號