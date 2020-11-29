2014 年，初代 Apple Watch 發布。旋轉錶冠可以進行「時間旅行」，回顧發生過的事情；在手錶上隨手一畫、測量心跳，就能分享給好友。只不過，局限於芯片性能，這些有趣的功能在使用時會有畫面停滯和掉幀。

直到 2018 年引入全新 64 位芯片，Apple Watch 才終於擺脫了緩慢的運行速度、每秒十二幀但畫面停滯和掉幀的動畫。全面屏精緻優雅、動畫震動相得益彰。只不過，這塊手錶已經沒有了那些趣味性功能，更加專注於健康和運動——更好的芯片、更大的容量、更全面的屏幕，不用來玩遊戲也太可惜了。

今天，就為大家推薦幾款適合在這塊小屏幕上遊玩的遊戲，不論是等車排隊還是開會蛇王，讓你的 Apple Watch 不僅好用，還要更好玩。

▼▼▼點擊即睇四款適合在Apple Watch玩的小遊戲▼▼▼

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對你來說，智能手錶的作用是什麼呢？它是你的健康助理，提醒你不要久坐多多鍛煉。還是你的微型手機，收發消息，通信娛樂？或者，它只是一款可以自定義的手錶，在屏幕點亮時，你不僅能看到時間，還能看到你精心設置的相冊錶盤。

每個人對智能手錶的需求不同，但在滑動與點觸中，它總能讓你感受到不同於手機的全新體驗。這塊在手腕上亮起的小屏幕，可以展示消息推送，可以顯示運動信息，當然，也可以成為你的腕上遊戲機。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：Apple Watch 只用來計步看時間？掃雷、貪食蛇……這 4 款小遊戲讓你的手錶更有趣】