智能手錶已不再是一個有門檻的生意。9 月底，繼華為、小米、OPPO 之後，vivo 也發布了它的第一款智能手錶。這也標誌著，目前全球前 6 大手機廠商，都已經完成了對智能手錶產品線的佈局。若是倒退回四五年前，大部分人還會把智能手錶當作是消費電子產品中的「過客」。

多年以前，在蘋果推出第一款 Apple Watch 時，瑞士手錶業的相關人士還對蘋果進軍穿戴領域抱以悲觀態度，而首批入手的用戶，也對它的功能和使用場景有著諸多不滿。

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當時，路易威登（LVMH）手錶業務的主管 Jean-Claude Biver 就曾表示：

最好的瑞士手錶是具有獨特性的，它可以一代一代地傳承下去，不會在五年後就變得毫無價值；但 Apple Watch 不一樣，它注定會有過時的那一天。

這句話算是說對的一半：初代的那批 18K 黃金版 Apple Watch Edition，確實都變成時代的眼淚了；可 Apple Watch 所代表的智能手錶品類，並沒有消亡。反倒是最近兩年，繼蘋果、三星和華為之後，小米、OPPO 和 vivo 都紛紛入局開始做表，人們對於智能手錶的吐槽與質疑，也不再像最開始那般強烈。

摸爬打滾多年，智能手錶終於找到了自己所處的位置。今年2 月，市場調研機構Strategy Analytics 發表報告稱，2019 年蘋果Apple Watch 的出貨量達到了3070 萬台，並保持著36% 的年增長率；而整個瑞士腕錶行業總計出貨量為2110萬台，同比下跌13%。這也是 Apple Watch 在出貨量上，第一次超過了整個瑞士手錶業。

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SA 的分析師表示，以 Apple Watch 為代表的智能手錶，已經吸引了越來越多的年輕消費者們，傳統的瑞士手錶製造商正在輸掉這場爭奪腕部的戰爭。但一些老牌瑞士錶廠並不擔心這個問題。在他們看來，那些定價不菲，工藝精良的超高端腕錶，仍然具備著智能手錶所不擁有的「奢侈品屬性」。

這種身份認同感，確實可以讓高端腕錶繼續從市場中分得一杯羹；真正敗下陣來的，反而是那些難以獲得品牌加成，定價相近的大眾腕錶們。以前，它們還能靠顏值，彌補和智能手錶在技術上的差距，可當智能手錶逐漸變得精緻，普通腕錶便不再擁有這方面的優勢。

消費者看待手錶的角度，以及對腕上設備的認知，也在不斷更新。400 年前，手錶作為計時工具被發明出來，目的是讓人們獲得了一個能隨時掌控時間的工具。

如今，「看時間，換錶盤」不過是智能手錶的眾多賣點之一，你還可以用它來接受通知信息，聽音樂，甚至是安裝 APP，就像是我們之前智能手機上所做的一樣。再加上內置的各類傳感器，智能手錶已經可以帶來一些手機所沒有的獨特功能。運動、健康監測就是很好的例子。

這也是大公司們會積極進入手錶領域的核心原因。

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當你打開Apple Watch Series 6 的官方頁面就會看到，「健康的未來，現在就戴上」宣傳語，已經被放在了首屏最顯眼的位置上，接下來大部分功能點，也都少不了健康這兩個關鍵字。

像是心率、心電圖和血氧檢測功能，也已經成了 Apple Watch 高中低產品線的主要區分點。比如現在最低端的 Series 3，就只有基礎的心率檢測；而如果你想獲得全部健康功能，就只能去購買最新的 Series 6 產品。

Android 廠商推出的智能手錶們，也都在賣點上往這方面靠攏。像是近兩年開始佈局的小米、OPPO 和 vivo，都會把運動健康特性作為重點宣傳。

可以預見的是，未來如果還有其它廠商進軍智能手錶市場，運動、健康同樣會成為不可缺失的一部分。

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很多人可能會好奇了，為什麼會是「健康」？

這與手錶自身的形態有關。自誕生以來，它就被設計在我們的腕部上，也是目前唯一一個，能長時間依附於人體之上的智能設備。靠著手腕上所覆蓋的血管，以及神經元信號，手錶上的各類傳感器可以很輕鬆地，就獲得精準、豐富的數據，這也是手機等其它設備所不具備的條件。

但更為重要的一點，則要歸結為「健康」本身所帶來的吸引力了。這就和現代人熱衷於各類低脂低糖低熱量的食品一樣，智能手錶所強調的健康，也是瞄準了我們的痛點需求。只要你仍然擁有「健康焦慮」，那麼和健康有關的賣點，就可以成為人人都願意買單的好理由。

只不過，智能手錶的描繪的健康願景並不玄學，而是為用戶提供了一個「量化自身」的機會。拿今年Apple Watch Series 6 主推的「血氧檢測」來說，這項功能本身並不新鮮，市面上各種指夾式血氧儀早已存在，但它主要的意義，還是讓用戶能夠多獲得一個數據指標，完善Apple Watch 作為健康工具的定位。

哪怕單個數據的價值不大，但當心率、心電圖等數據維度增多後，系統就能獲得更多的比對條件，最終可以為用戶提供有價值的信息。何況，買一個指夾式血氧儀你不一定會經常用，但戴在手上的手錶，你就能獲得實時監測的機會，這種由「主動使用」到「被動接收」的轉變，也是很多人看中智能手錶上健康功能的原因。

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對廠商而言，健康也是一個比手錶行業更具潛力的市場。

去年，摩根士丹利在一份報告中就指出，在醫療保健市場，蘋果希望引領新一輪的數字化革命，打造一個圍繞健康服務的「生態圈」，就像是當年iTunes 改變了音樂行業， App Store 重塑了移動應用商店一樣。

醫療保健市場的體量，比全球智能手機市場大 3 倍。

分析師們還補充稱，到2027 年，這個行業有望為蘋果帶來150 億至3130 億美元不等的年收入，之所以會有這麼大的差額預估，是因為屬於醫療健康行業的數字化轉型才剛剛開始。

放在幾年前，和健康相關的概念還沒什麼人關心，但今年不一樣了，一波疫情影響下，重新喚醒了很多人的健康意識，以及對公共健康的重視度。

商機也在慢慢浮現，某種程度上說，現在健康公司，或者說把智能手錶當成健康工具在做的廠商，也是在享受著這股健康焦慮所帶來的紅利。

在今年疫情期間，我們就看到了一些基於運動、健康的小眾產品成功「破圈」的例子。比如任天堂的健身環，它起初只是面向 Switch 的遊戲玩家，但由於很多人困守家中，閉門不出，萌生了在家運動的需求，一時間反倒讓它變得供不應求起來。

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至於智能手錶，則是一個針對性更強的品類了，提供的都是心率、睡眠監測等這類護理、預防性健康功能。

到今年年底，蘋果還計劃上線一項名為Fitness+ 的訂閱制健身服務，讓Apple Watch 用戶在家就能夠獲得專業的健身課程，以及心率、卡路里等量化數據，可以說是蘋果為Apple Watch 構築「健康生態圈」的又一體現。

更重要的是，與已經摸到技術天花板的智能手機不同，智能手錶在健康領域還有著很多可以挖掘的功能。比如說無創血糖檢測，還有血壓、肌肉運動、食物攝入量記錄等。更細化數據，可以讓智能手錶獲得更多症狀追踪的能力。

只要有越來越多的人抱有量化自身的想法，追求健康生活，那些能夠提供方式以及工具的公司，就仍然能夠找在市場中到機會。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：智能手錶市場又活了？】