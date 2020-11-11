蘋果的智能手錶Apple Watch一直是關注運動和健康人群的熱門產品，尤其是今年最新款Apple Watch發佈以後，增加了血氧含量檢測的指標，對監控健康狀態很有幫助。更有意思的是，通過一些創新性的應用，Apple Watch或可打斷噩夢，甚至關鍵還能救你一命。

近日，美國食品藥品管理局（FDA）批准了一款名為 NightWare 的應用。該應用聲稱可協作干預由類似 PTSD 等障礙引起的噩夢。如果用戶把他安裝在所支持的Apple Watch上，那麼便可以實現Apple Watch或可打斷噩夢的效果，實在是令人感到驚奇。

其實Apple Watch或可打斷噩夢功能利用的就是智能手錶的睡眠監測功能，以Apple Watch Series 6為例，其新推出的睡眠app能夠每晚記錄佩戴者的睡眠趨勢，幫助佩戴者養成規律的睡眠作息時間。再配合NightWare的單獨應用，Apple Watch或可打斷噩夢。

但應該注意的是，利用NightWare配合Apple Watch或可打斷噩夢的療法，使用時需要處方，它是包括藥物治療在內的總方案的一部分，應用本身並不算一個獨立的治療方案。如果用戶在睡眠過程中「行為失常」，應停止嘗試該療法。

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其實Apple Watch的功能不僅僅是睡眠質量的檢測，此前就有很多Apple Watch在關鍵時刻救命的報道，讓我們感到了科技存在溫情的一面。相信您在看過下面這些Apple Watch真實的案例之後，一定會覺得Apple Watch或可打斷噩夢的應用，真的是小兒科了。

根據NRK報道，最近就有一個67歲的老人因為這項功能獲救。這位老人名叫Toralv Stvang，住在挪威，由於不慎跌倒在地板上，緊接着便失去了意識，正是因為它佩戴的Apple Watch 4自動進行報警，通知急救中心，才救了他一命。

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這次Apple Watch又立功了，而是另一項功能摔倒檢測發揮奇效。摔倒檢測是最新一代的Apple Watch 4才配備的新功能，它能夠利用手錶內的加速感應器和陀螺儀檢測佩戴者是否會發生意外摔倒情況，然後通過SOS功能通知緊急聯繫人達到及時通知的效果。

Apple Watch配合watchOS 7還有一項有趣的功能，那就是洗手檢測。疫情的大環境下，想要預防新冠肺炎，病毒專家的建議是勤洗手、遠離人群密集的地方以及戴口罩。有了這項功能的加入，不僅可以幫助用戶預防病毒感染，還可以達到全球健康組織建議的標準。

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通過自帶的動作感應器和麥克風，Apple Watch Series 6能夠自動檢測洗手動作，並開啟一個20秒的計時器。當手表檢測到佩戴者提前結束洗手時，系統會鼓勵用戶繼續清洗，直到達成20秒的洗手目標為止。

此外，當你回到家時，Apple Watch Series 6還可以提醒你先洗手，可以說是非常貼心，就好像你身邊有個貼身助理一般。

Apple Watch亦有的心臟健康數據功能，救急扶危案例不少。重溫圖文報道：

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