如果你並非是一個 Apple Watch 新手，而是從之前就一直在使用並樂於探索使用方法的人，那麼你會發現最近拿到的 Apple Watch Series 6，或者已經升級到 watchOS 7 的舊款 Apple Watch 都不能再使用壓力感應，即 Force Touch 功能了。

Apple Watch Series 6 首次從硬件上拿掉了 Force Touch 的組件，而 watchOS 7 則是從軟件上徹底屏蔽了該功能。作為一個購買了初代 Apple Watch 和 Apple Watch Series 5 的用戶來說，難免會有點失望。

+ 7 + 7 + 7

Force Touch 功能是蘋果在 2015 款 MacBook Pro 觸控板和初代 Apple Watch 上第一次引入，通過感受用戶按壓的力量進行擴展操作的一種新功能，它帶來了一種新維度的交互方式。關於這項技術有多好，五年前愛范兒的 winboy 曾經這樣的評價過：

Mac 觸控板原本已經甩 PC 好幾條街，新的 Force Touch 恐怕會讓 PC 觸控板更加無地自容。

讓 PC 觸控板無地自容，這個評價完全不過分，直到五年後的今天也沒有體驗能與之媲美的觸控板。無論這個功能體驗有多好，有多少人喜歡，事實上 Force Touch 如今已經岌岌可危。

去 Force Touch 化的開始

Force Touch 的逐漸失寵，還要從它一母同胞的小弟——3D Touch 來說起。

3D Touch 雖然叫法上和 Force Touch 有所區別，但核心的原理是一樣的，都是用振動馬達和壓感模擬出壓力維度的按壓和反饋，只是在使用方法上略有區別，3D Touch 會更為細緻一些，但個人認為這基本上算是蘋果為了更好的營銷這項技術而將其硬生生拆分成兩個名詞。

比起筆記本上備受好評的 Force Touch，3D Touch 則稱得上是命運多舛。關於這項功能的評價十分微妙，這和評價好壞沒有太多關係，人們對 3D Touch 功能最大的疑惑就是，幾乎感受不到這項功能在系統裏存在。

▼▼▼相關圖輯：iPhone 11取消3D Touch曾令網友崩潰▼▼▼

或許有一部分人很喜歡這個功能並覺得很方便，但遺憾的是從各種反饋渠道來看，這部分人基數太小，並沒有形成實際的影響力。

這可能是蘋果想要砍掉它的最大原因。無論是好還是壞，蘋果都可以進一步去改善這項功能，讓其更易用和覆蓋更多使用場景，但是當許多用戶很少使用，甚至意識不到這項功能的時候，這或許就是「方向錯了」。

所以在去年的時候，蘋果終於正式砍掉了手機上的 3D Touch 功能，我手上正好也有最後一代支持 3D-Touch 的機型 iPhone XS，個人也確實甚少用到這個功能，而現在也在系統層面上更改了快捷功能的實現方式，壓感屏硬件已經成了完全無用硬件。

Apple Watch 也失去了 Force Touch

在自家銷量最大的產品系列上砍掉壓感功能似乎已經預示了蘋果接下來會怎麼做，按照蘋果統一個平台使用體驗的一貫做法，其它平台的 Force Touch 也不會好過。

果不其然，早在 Apple Watch Series 6 發售之前，供應鏈就傳出消息表示新款 Apple Watch 已經全系列砍掉了 Force Touch，而我再次很恰巧買了最後一代具備 Force Touch 功能的 Apple Watch Series 5。

+ 22 + 22 + 22

和 iPhone 上半道才加入的可有可無感不同，Apple Watch 上的 Force Touch 可是從「慢到幾乎完全無法使用第三方軟件」的第一代 Apple Watch 上就已經搭載了，對於不少老用戶來說，重壓是手錶上一個相當常見的操作。

和 iOS 類似，watchOS 7 上也將 Force Touch 交互進行了系統級取消，舉例來說，原先的通知欄中用戶可以通過重壓的方式在通知欄任意位置呼出一鍵清除按鈕，在升級到 watchOS 7 上這個按鈕被移到了通知欄最上方，併成為一個固定不會隱藏的按鈕（如上圖）。

再比如在原先的天氣應用中，重壓的方式可以直接呼出三個大按鈕在氣温、天氣狀況、降水概率之間切換，而現在要切換這三個視圖需要在一級界面的試圖按鈕中進行切換。

+ 5 + 5 + 5

可能你已經發現了，和 iPhone 上用長按的 Haptic Touch 取代 3D Touch 不太一樣，在 Apple Watch 上蘋果傾向於使用更多的可見按鈕和菜單替換原先較為隱蔽的入口。

我能理解蘋果的這種改動，無非是重壓作為比點按的進一步操作增加了力度這項不可視的維度判定，導致操作非常不直覺，學習成本比較高。對於新用戶來說，甚至可能在產品的生命週期都不會發現還有這種操作方式。

對於 Apple Watch 來說，今年推出了性價比更好的 Apple Watch SE，同時沒有讓入門的 Apple Watch Series 3 下架，意圖就是通過這種組合拳開拓更多的用戶市場，對於新用戶來說，降低使用的學習成本確實相當重要。

同時由於 Apple Watch 本身屬於那種為實現更多功能妥協了續航的智能手錶產品，功能的多樣性是其優勢，降低學習成本也能更好發揮出本身的優勢特點。加上 Force Touch 也會佔用一點點的體積，砍掉之後 Apple Watch Series 6 的電池也大了那麼一丟丟。

但作為一個買過一代 Apple Watch 的老用戶，還是很惋惜這項功能被砍，因為在手錶這麼小的顯示面積上，熟悉了操作方式之後我更希望有一個更簡潔的界面和更快捷的操作方式，Force Touch 給了我一個可用的方案，而現在這個可能性已經沒有了。

最後的 Force Touch

在 iPhone 和 Apple Watch 接連失去壓感的能力之後，你會有點驚恐地發現，Force Touch 這一功能只剩下了老資格的 MacBook 觸控板，以及 Magic TrackPad 2 上。所以的最後一個問題是——MacBook 觸控板上的 Force Touch 會被砍掉嗎？

我可以找到很多為 Mac 觸控板保留這項功能的理由，比如筆記本內部空間更大，Force Touch 的組件並不會佔用多少體積，比如在 Mac 上觸控操作和屏幕內容不重疊，點按操作更加獨立不用向屏幕觸控的交互妥協，Force Touch 在 Mac 更多屬於擴展操作的模式，比起 Apple Watch 這樣的設備離核心交互更遠等等。

但同時別忘了蘋果在系統生態上處於移動端對桌面端影響最大的一個時期，iPadOS 和 macOS 都融合進了彼此非常多的特性，而 iPadOS 本身又是從 iOS 發展過來，受到 iOS 的影響最深。

從鏈條上來看，macOS 原本的交互已經處於末端，在交互上更可能逐漸與 iPadOS 和 iOS 看齊，這對於 Force Touch 來說都是非常不好的信號。

比如 iPad Pro 這款正在蠶食部分輕薄本市場的設備，今年推出了妙控鍵盤無疑是推動其生產力前進的一大助力，而在這個比本體更重的擴展鍵盤上，蘋果通過純機械設計的方式實現了類似 Mac 觸控板的全區域可按壓特性，但像 Force Touch 這種進一步的擴展特性則沒有支持。這或許也為今後 Mac 觸控板取消 Force Touch 功能埋下了信號。.

+ 14 + 14 + 14

以現在的眼光來看，砍掉 Force touch 理由還是很充分的，要麼是應用場景太雞肋，要麼是作為核心交互太隱性，學習成本較高，或者為了追求平台設備統一的體驗。

不過 Force Touch 在 Mac 觸控板上的使用價值還是很高的，關於 Mac 觸控板究竟好在哪裏我之前也寫過一篇文章來闡述：

它的好處在於你可以同時操作空間上的水平移動（滑動）與垂直移動（點按），手不用抬腕離開觸控板就能執行多種操作，不僅效率高，同時非常自然和直覺，這點是雙擊或者多指手勢都無法比擬的。

這其中主要歸功於全區域可按壓設計，但 Force Touch 則進一步拓展了這個功能的實用性和可玩性。比如重命名文件這個操作，先是移動光標，然後按壓選中，之後再次重按重命名，用最小的位移完成了複雜的操作。

用了五年，喜歡了五年，如此精妙的體驗確實讓其它的觸控板無地自容，但今後恐怕也只能懷着用一天賺一天的心態了。