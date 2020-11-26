【Windows 10 快捷鍵】平日處理文件，一邊上網找資料，一邊用Word 檔打字，不知不覺整個電腦桌面都是一個個的視窗！當同步操作多個視窗，桌面難免變得雜亂，有時候想找一個網頁都要花一段時間，結果影響到工作效率。其實只要善用Window 10的快捷鍵創建虛擬桌面，就可以輕鬆整理所有視窗，提升效率！

原來鍵盤的Windows 標誌鍵，可以做出多個快捷鍵！當中好多的功能都十分實用！（蔡浩騰 攝）

視窗整齊一點！Windows 10 有一個「虛擬桌面」的功能，可以為用戶創建多個全新的桌面，以有效區分不同視窗整理各樣資料，就等同多幾部電腦使用的一樣！用家可以隨時切換每個虛擬桌面，相當方便！

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Zoom隨住更新，都加入越來越多輔助開會的生產力工具，要了解Zoom部份少接觸有用的功能如各種短訊、螢幕分享、擷圖分享、即時錄影等等，以下總共67個必學Zoom捷徑，不論你用開Mac還是PC版本的Zoom都大部份共通，絕對幫到你視像開會、同事溝通更乾淨俐落，醒目應用發揮Zoom的技術增長：

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