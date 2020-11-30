你的Instagram好友中，有幾多真的了解你？哪一位才是真閨密？人際關係絕對是一件複雜的事，如果明白身邊朋友對自己的看法，相信會有助自己的社交，尋找到明白自己的好閨密。不妨利用網站「Buddy Meter」自設問題，將連結貼上自己的IG上，測驗一下朋友對你的了解程度！

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其實想測驗朋友有多了解自己，可以問有關自己的喜好，都可以提出一些天馬行空的假設性問題，測試一下大家的思維是否相似，可否成為投契的好友。如果未想好問哪些問題，不妨參考以下20條友情測試的問題！

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同場加映：TVB台慶｜陳凱琳同阿拉丁賈方撞樣？30無綫藝人與卡通人物超似樣

TVB藝人完全是卡通轉世！大家不妨猜猜這些卡通人物是哪一位的藝員轉世，留意最後一位，因為他竟然可以一人分飾8角！簡直是最受公認的Coser專家！

👇🏻👇🏻勁猜30位卡通轉世的TVB藝人👇🏻👇🏻

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以上只是部分藝人IG POST價值！想知更多？請觀看完整全文：TVB台慶｜陳凱琳同阿拉丁賈方撞樣？30無綫藝人與卡通人物超似樣