張敬軒講完早餐講《全民造星》掀話題　拆解Instagram爆紅7大原因

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日前（11月10日）深夜時分，歌手張敬軒（軒仔）於Instagram分享一幅觀看《全民造星III》照片，更附上長文一篇，感動不少網民。張敬軒的Instagram坐擁58.4萬追蹤者，深受歡迎的他一個簡單帖文，都可以在IG掀起熱潮，引起網民關注討論，稱得上真正富有影響力的KOL（關鍵意見領袖），究竟他有甚麼成功秘訣？

張敬軒早前在IG紀錄工人姐姐的早餐，已經成為網民熱話。張敬軒除了歌曲深受歡迎，就連IG都玩得出神入化，平時的發文相當搞笑抵死，又常常會自嘲，極具有個人風格，難怪他每個發文都相當成功👇👇👇到底他是怎樣提升自己IG的受歡迎程度？有哪些秘訣技巧？👇👇👇

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同場加映：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

香港網絡紅人（KOL）既貼地又有高人氣的影響力，自必然吸引廣告商投放資金在他們的Instagram帖文，藉此推廣品牌產品。到底香港一眾IG女神的單個帖文會有多少收入？

至於姜濤、佘詩曼、李佳芯、張曦雯等香港藝人，他們IG坐擁過數萬位粉絲的追縱，相信藝人們的帖文價值，應該不會比高人氣的Coffee林芊妤、倪晨曦的少吧！

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不少香港藝人的IG擁有過百萬粉絲，相信他們的帖文價值都相對比素人KOL的多。以下有10位近期熱話的香港藝人，不知道他們的帖文最高可以有多少的收入？

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以上只是部分藝人IG POST價值！想知更多？請觀看完整全文：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

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