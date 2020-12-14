【iOS 家長防子女課金教學】Apple iPhone、iPad 功能多多，近年不少家長更將手機／平板當成孩童的「電子奶咀」，為求一刻的安寧讓子女用iPad等裝置玩遊戲。 然而有家長在隨後的月份收到數額極其「震撼」帳單。原來子女在父母不為意的情況下於遊戲Apps內購買了大量的虛擬寶物。家長如果不想破財，必學以下3招。

外國男童玩《Sonic Forces》豪碌＄13 萬港幣

據外媒報道，美國一名6歲男童 George Johnson 在今年的暑假用他母親 Jessica Johnson 的 iPad 遊玩 Sega 開發的遊戲《Sonic Forces》，而在幾個月間，Jessica 不斷收到來自 Apple 的帳單，其中在 7 月 9 日單日，交易甚至達到了 25 單，總值超過＄2500 美元。

George 的每單交易數額不一，由 1.99 美金至 99.99 美金的金幣箱都有（圖 Sonic Forces）

Jessica Johnson 一度以為收到的帳單只是不同的詐騙電郵，直至她向 Apple 反映後才被告知所有交易為真確、且由她的小兒子下單，才真正意識到事情的嚴重性，而來到此時，累積的未付金額已達到$16,293.10 美元、即換算約＄13 萬港元。

Jessica Johnson 在拒絕付款的同時大呼：「有那個成人會為一箱虛擬金幣花上＄100美元！？」…這位太太，似乎不太了解手遊每年出自「成人」之手的收益呢。

家長學會 iOS 3 招、防止子女於未知情下課金

Jessica Johnson 一家的例子已非首次聽聞，這樣的「震撼帳單」很多時因為虛擬物品已被消費而令家長難以逃避付款責任。但其實 Apple 方面在幾年前已著力加入不同的系統措施讓家長預先設定，從最基本的密碼，以至前年推出的「家人共享 Family Sharing」功能，至少有 3 個不同方法，全部都只需要簡單幾步就可防止悲劇重演。

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