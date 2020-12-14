《新世紀福音戰士》（新世紀エヴァンゲリオン／Neon Genesis Evangelion）的神兵「朗基努斯之槍」（ロンギヌスの槍／Spear of Longinus／Lancea Longina）成真？YouTube頻道「AWE me 」其中一個節目「MAN AT ARMS」團隊近日成功製造出EVA中的朗基努斯之槍，神還原血紅色外表同雙螺旋結構！工匠們更用上不同物品實測這把DIY「命連之矛」的鋒利尖銳度。廢話少講即睇過程。

「MAN AT ARMS」團隊名稱取自中世紀精通武藝，披全套盔甲乘馬戰鬥的披甲戰士，是一班熱衷還原冷兵器的工匠。他們經常還原電影、動漫或遊戲作品中出現的兵器致敬，並拍低整個製作過程。

由於太多網民要求MAN AT ARMS製造《EVA》中能夠刺穿AT力場絕對領域的朗基努斯之槍，他們也無法再逃避落去，決定面對和實現這全球集氣的宏願。雖然無法製造出1:1大、幾十米長的朗基努斯之槍，但都整了把兩米長版本。

由於太多網民要求MAN AT ARMS製造《EVA》中能夠刺穿AT力場絕對領域的朗基努斯之槍，MAN AT ARMS也無法再逃避落去，決定面對和實現這全球集氣的宏願。（YouTube頻道AWE me）

大家睇過《EVA》動畫都知，朗基努斯之槍是具有分叉雙刺之尖矛。所謂「工欲善其事，必先利其器」，今次主力打造朗基努斯之槍的工匠Derick Kemper和Ellen Durkan首先做到工序是打造槍尖：把兩條金屬的末端打磨成尖錐，再用不同工具把金屬條扭成「開叉」狀：

👇👇👇MAN AT ARMS以火爐高溫加熱打造「真・朗基努斯之槍」雙槍尖！點圖放大睇起始過程！👇👇👇

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大家睇過《EVA》動畫都知，朗基努斯之槍的槍身是雙螺旋扭成一條的。MAN AT ARMS還原這「雙螺旋」結構非常辛苦，要一邊有火爐高溫加熱兩枝金屬條的扭結部份（使其軟化）、一邊出盡奶力地扭動。期間更要不斷用鐵鎚打擊已完全扭結的部份，加固其定形，少點刻苦耐力也做不到！即睇：

👇👇👇MAN AT ARMS以火爐高溫加熱+出盡蠻力扭出「真・朗基努斯之槍」雙螺旋槍身！點圖放大睇扭紋柴過程！👇👇👇

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所謂「工欲善其事，必先利其器」，解決了最難打造的「雙螺旋」結構後，最後的工序相對輕易：打平、磨利、上色：

👇👇👇MAN AT ARMS「真・朗基努斯之槍」製作最後功夫！點圖放大即睇整平、磨尖、噴漆上色！👇👇👇

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👇👇👇MAN AT ARMS「真・朗基努斯之槍」成品曝光！點圖放大即睇外觀有幾還原！👇👇👇

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「真・朗基努斯之槍」算是似模似樣，Cosplay成明日香的性感Coser（IG@intraventus）跟製作團隊到了戶外，齊齊用上西瓜、牛奶樽等物件實測真・朗基努斯之槍的鋒利度！

👇👇👇MAN AT ARMS「真・朗基努斯之槍」有幾鋒利尖銳？點圖放大即睇「明日香」&工匠實測刺+劈+斬西瓜、汽水樽！👇👇👇

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資料來源：AWE me@YouTube

同場加映👍：YouTuber自製高達／星戰激光劍

《高達》光束軍刀、《星戰》激光劍成真？YouTube頻道「the Hacksmith」近日成功製造出削鐵如泥、伸縮自如、還能變色的「真・激光劍」。廢話少講即睇過程。

（香港01美術部製圖）

那麼the Hacksmith一眾發明高手、神人Maker如何克服技術困難，製作出真正可收可放、伸縮自如的激光劍？靠的居然是電視之類的家電、BBQ都應用到的「家常物料」和極為基本的物理學原理技術....？即睇解畫：

👇👇👇YouTube頻道「the Hacksmith」製作真激光劍技術原理👇👇👇

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同場再加映👍：高達GUNDAM神人4年砌自護所羅門微縮模型

（香港01美術部製圖）

【Gundam自護軍宇宙要塞所羅門微縮模型】朗基努斯之槍、激光劍神人外，日本有很多立體透視、微縮模型高手，最近就有位神人「まんねん工房」展示其作品。花了足足4年時間，還原在1年戰爭時的所羅門基地內部。機體及機庫每樣都超精細，還有齊燈光效果。

所羅門是自護軍的宇宙要塞，1年戰爭時有著超大型戰事。被聯邦軍以太陽反射集光系統 (Solar System) 攻陷後，在0083時賈圖曾回去掉核彈，說出「所羅門我回來了」經典對白（動畫截圖）

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