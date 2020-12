《新世紀福音戰士》(新世紀エヴァンゲリオン/Neon Genesis Evangelion)的神兵「朗基努斯之槍」(ロンギヌスの槍/Spear of Longinus/Lancea Longina)成真?YouTube頻道「AWE me 」其中一個節目「MAN AT ARMS」團隊近日成功製造出EVA中的朗基努斯之槍,神還原血紅色外表同雙螺旋結構!工匠們更用上不同物品實測這把DIY「命連之矛」的鋒利尖銳度。廢話少講即睇過程。