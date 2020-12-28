每年除夕，不少人都會看煙花匯演、上街倒數、或是跨年旅行到其他地方慶祝，不過今年由於新冠肺炎疫情，不只香港煙花匯演改為網上直播，世界各地的的倒數活動也被迫取消或改為網上舉行，本文推介8個網上直播，除名夜陪你迎接2021年元旦。

香港旅發局早前宣布今年的除夕煙花匯演將會取消，並改為網上直播倒數，除了香港，美國、日本、韓國等地也將跨年活動移師到網上舉行。其中美國的紐約時代廣場倒數活動就變成了在網上以串流方式與藝人視像倒數，台灣組合五月天更會舉行線上跨年演唱會，即使要留在家中看倒數直播迎接2021，也一點都不遜色！

👇👇8個除夕跨年網上直播倒數節目邊個好睇？一起迎接2021元旦👇👇

+ 31 + 31 + 31

部分網上直播需要可能有區域限制，要使用VPN才能觀看，不想錯過跨年精彩的倒數節目，可以參考下面的VPN推介！

同場加映：消委會20款VPN評測 免費服務竟好用過收費 附5款高分VPN推介

【VPN】消委會最新發布的報告，測試了 20 款收費和免費的 VPN，對近年關心網絡私隱和安全的香港人來說，來得正及時。由於不同 VPN 服務商所提供的功能眾多，收費差異大（由每月平均約 $19 至 $65），而且一般用家難以分析該服務商提供的 VPN 安全性有多大，令想透過 VPN 保障私隱的用家相當迷惘。消委會比較 20 款 VPN ，發現有免費服務竟比收費更好用。

👇👇消委會比較 20 款 VPN 免費 VPN 勝過部分收費 VPN （次序由評分低至高排列）👇👇

+ 17 + 17 + 17

👇👇消委會測試結果 5款評分較高收費和免費 VPN👇👇

想知點用VPN睇外國直播？揀邊個最安全最好用？即睇：消委會20款VPN評測 免費服務竟好用過收費 附5款高分VPN推介