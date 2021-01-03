Google Photos不再免費無限量上載相片，定期自動備份至電腦／OneDrive／Dropbox教學！Google於11月公布，將於2021年6月1日起，不再提供Google Photos無限免費相片儲存。加上早前台灣廚師於iCloud的相片及影片突然消失，令不少人覺得還是將這些重要的相片或影片，線下備份在電腦或外置硬碟更安全。今次記者就教大家如何利用Google工具「Takeout」，定期下載相片至電腦上，以及自動備份至其他雲端硬碟。

Google Photos將在2021年6月正式不再提供免費無限相片儲存，上載的相片將會計落用家Google Drive的容量。另外，早前台灣廚師於iCloud的相片及影片突然消失，還是將重要的相片或影片，線下備份在電腦或外置硬碟更安全。

其實很多人都不知道Google早有具「Takeout」的工具，可以協助用家簡單將Google Photos內的相片自動備份，定期提供下載連結給用家備份至電腦；或自動上載至其他雲端儲存內（如OneDrive、Dropbox及Box）。下文就教大家如何使用「Takeout」定期自動備份，以及分享購買外置SSD的心得及腦場格價。

Google Photos將於2021年6月起不再完全免費，如有大量相片的用家需要找尋其他備份方案了。（Google）

👇👇簡單幾步使用Google Takeout自動備份Google相片！👇👇

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下載了好數十GB相片或文件後，當然要搵外置SSD儲存備份！下文分享4大選購便攜式SSD硬碟的重點，以及實試WD、SanDisk兩款最新款式便攜式外置SSD

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同場加映：早前據台灣《蘋果日報》 報道，台灣型男廚師謝秉勳曾遠赴外國，於廚神Gordon Ramsay、米芝蓮二星餐廳工作實習，期間以手機速記食譜菜單，並將所有照片及影片用付費方式上傳iCloud。不料今年6月底，所有雲端資料無故消失，花了6 年時間的「心血」統統毀於一旦！

👇👇台廚師盡失米芝蓮食譜事件經過（按圖放大）👇👇

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