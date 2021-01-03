PS5／PS4 外置SSD安裝教學！外置SSD愈來愈平，對於PS5／PS4玩家購入外置SSD為自己主機「加量」！而且如果是PS4玩家，轉用外置SSD存取遊戲速度大為提升，加幾百蚊就可以為主機升級，何樂而不為。今次記者就教大家如何為PS5／PS4加裝外置SSD硬碟，簡單幾步就可以完成。另外，還會分享購買SSD需要留意的重點。

買不到PS5，家中的PS4不單容量不夠，讀碟速度又愈來愈慢，最好還是加外置SSD硬碟「升級」舊機！相對PS5的機主，是否略嫌主機容量不夠，想安裝多幾隻PS4 Games都已沒有位置，十分苦腦？同樣外接SSD硬碟亦可以幫手立刻為PS5提升容量！下文就教大家如何為毋須拆機、簡單幾個步驟就可以為PS4及PS5安裝外置SSD！

PS5暫時只對應將PS4遊戲轉存在外置硬碟，而讀取速度媲美內置SSD。（林勇攝）

👇👇先睇外媒實測PS4舊機升級使用外置SSD後，讀取遊戲速度快了幾多！👇👇

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👇👇PS4及PS5安裝外置SSD及轉存遊戲教學及步驟👇👇

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同場加映：想買便攜式SSD或HDD於WHF、PS4／PS5打機之用，但落場款式多，又不知道各款規格如何。

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