撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-02-08 07:00

一到年廿八，家家戶戶為迎接農曆新年，都會用到吸塵機來清潔家居。如果吸塵機開始出現一些怪味或者吸力的問題，看來是時候清潔吸塵機了！不過大家會多久洗一次吸塵機呢？有網民的吸塵機3年沒有清潔，竟然傳出臭襪一樣的酸臭味！不想聞到臭味就立即洗洗吸塵機吧！

定期清潔吸塵機，可助保持吸力！（Philips Performer Ultimate廣告截圖）

吸塵機的型號種類有好多，例如罐筒式、手提式、水濾式、直立式等，而其中Dyson直立式的吸塵機較為歡迎。坊間有不少網民都會分享拍攝清潔Dyson吸塵機的過程，當中有不少的小技巧值得大家參考。不過想不到累積一年半的灰塵竟然多得誇張？更加有人的吸塵機使用了3年時間，竟然發出臭襪般的異味！完全不敢想像！

👇👇坊間清潔Dyson吸塵機 V6、V7、V10、9個技巧👇👇

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其實各類型的吸塵機的清潔方法都是大同小異，最重要是將配件分開全面清洗，例如濾網、吸頭、集塵盒、塵袋都有不同的處理方法。

👇👇吸塵機配件清潔教學👇👇

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台灣室內環境品質學會研究指出，吸塵機的排氣口有機會揚起室內的灰塵，因而增加室內空氣污染的濃度，達至PM10和PM2.5的濃度，由於灰塵裡可能含有病毒、細菌，如果不小心吸入，有可能影響身體健康！所以定期清潔吸塵機的內灰塵，都是相當重要！

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Apple 23款翻新機推介 MacBook Air 2020款$6400有找｜#1月更新新一年想送舊迎新，年28 當日就不可偷懶。一想到打掃家居，可能不少人已經非常頭腦，但其實揀好適合的工具，大掃除也不是想像中的困難。豐澤就推出網店限定的吸塵機優惠，Dyson﹑Miele﹑Bosch等品牌都有減價，提前準備好工具，年28就能輕鬆一點。

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