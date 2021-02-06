撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-06 09:02

2021農曆新年/年廿八大掃除宜忌/手機清潔注意事項｜農曆新年即將來臨，按照傳統大家都會在年廿八「洗邋遢」，在新年前清潔好家居好迎接新的一年來臨，過去一年遭逢新冠肺炎來襲，清潔就變得更為重要。

清潔之餘都要顧及安全

除家居清潔之外，我們每日都在使用的智能手機其實都是病菌溫床，手機清潔一定要做，但有何注意事項？《香港01》科技玩物頻道，為大家整理幾個實用手機清潔貼士及宜忌重點。

+ 2 + 2 + 2

手機清潔工具不用貴 腦場$10買到

了解注意事項之後，相信大家已經準備要為自己的智能手機進行一次大掃除，然而正要動手之際，卻發愁身邊沒有合適的清潔用品？其實這些清潔用品並不難找，只要在合適地方、例如專賣電子用品的深水埗區域購買，價錢還相當大眾化。

因為肺炎疫情的關係，酒精變得隨手可購，但用之前最好弄清楚成份

同場加映：iPhone12/GalaxyS21不送充電器 買快充火牛必知4點

購買了 Samsung Galaxy S21 系列／Apple iPhone 12 系列的用家，近期購買一個新的火牛確是不錯的時機。一個火牛除了應付充電需要，近年興起的快速充電亦是用戶們趨之若鶩的功能，今年更有新興的 GaN 氮化鎵物料火牛陸續上市，究竟一個好的手機火牛要如何選擇？

+ 5 + 5 + 5

按此繼續閱讀：iPhone12/GalaxyS21不送充電器 買快充火牛必知4點 5款GaN推介