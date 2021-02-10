撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-02-10 14:50

迎接農曆新年2021，女生們紛紛在Instagram分享限時動態祝賀吧！IG Story其實有一種新玩法，可利用點撃Story畫面去下一頁的原理自製小遊戲，讓朋友挑戰停留看你的Story，不會滑走！《香港01》科技玩物記者就親身實試，以GIF圖自製限時動態的新春遊戲，向成功過關的朋友發送牛年祝福語！

台灣網紅電妻人商曾經分享過Instagram限時動態的玩法。（ec.wife@Instagram）

平時打開IG Story看到不吸引的動態，就會向左滑去看下一位朋友的限時動態吧！如果有能自製一個吸睛小遊戲Story，絕對會讓朋友留下來。

《香港01》科技玩物記者親身實試自製3款IG Story小遊戲，發現玩法千變萬化，加入合適的動畫GIF圖令遊戲畫面動感十足，變成打電玩一樣！

👇👇👇3款自製IG Story小遊戲示範【點圖放大看】👇👇👇

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農曆新年想送鼠迎牛，當然要用可愛度爆燈的牛牛GIF圖美化限時動態！以下就有20個新年GIF圖關鍵字推薦，都可以豐富大家的小遊戲，增加新春喜慶氣氛！

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記者將小遊戲分享到限時動態後，發現觀看人數比平時的數目多，大多數人都會完成挑戰。有玩完的朋友表示：「平時IG有太多朋友的Story，所以都滑過就算，然而這種Story相當吸引，既可愛又好玩。」自問創意爆燈，計仔多多的朋友，確實不妨一試，與IG朋友來個新年祝賀！

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【2021農曆新年】踏入辛丑年疫情持續，香港金融管理局呼籲市民減少社交接觸，以電子支付方法派利市，雖然多間銀行及電子錢包營運商響應，然而並非每間電子支付都有加入新年氣氛，如果想得體一點，不妨選擇以下6款的電子利市App！當中兩間更有新春利市大抽獎，隨時贏取$8,888港元現金獎賞！

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農曆新年2021｜不少人以往新年都可能會在日本抽福袋﹑買抵玩電器和精品，雖然今年不能到日本過年，但香港兩間電器店的網店都推出「牛年福袋」，為牛年增添氣氛。按主題把多種電器放入福袋，以優惠價出售，包括Fitbit Sense﹑Avita 手提電腦﹑Skyworth 43''電視等，想剛好在新年用到新電器，就要快手揀定福袋等寄上門。

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農曆新年將至，當然不少得要準備賀年禮品送禮！每年都要花一筆錢辦年貨，作為一個精明的消費者當然要識得格價。同一產品邊間最平？幾時最抵買？買之前睇消委會嘅「網上格價一覽通」就即刻知道！

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