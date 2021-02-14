HKTVmall中伏實錄｜網購送錯貨、洋蔥變壞不新鮮　8步退款教學

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HKTVmall網購中伏實錄，送錯貨、食物變壞不新鮮，8步簡易退款教學！人人留在家中時間多了，網購亦成為不少人習慣，不過「出事率」亦相應增加。就如大型網店HKTVmall，記者近來就試過中伏兩次，幸而這兩次都順利退款。今次記者就分享這兩次於HKTVmall的中伏實錄，以及示範如何8步簡單申請退款。

HKTVmall最近都算是風頭躉，近月因為多人留在家抗疫下，網店的營業額大幅上升，不過相對「出事率」亦提高。無論買家或賣家都曾中招，就好似近來有網店投訴HKTVmall平台處理問題不當，於FB公開要求王維基（Ricky）回應，意想不到時不足12小時Ricky很得體地回應，示範如何化解危機。

其中就連一般買家，於網店購物中伏後，都可以申請退款。就如記者幾個月間，就中伏兩次，雖然有點感到不快，但最後很快便成功退款，更有多5%回贈，實在是值得一讚。

早前王維基親自逐點回應網店的質詢，可算是公關典範。（網上截圖）

👇👇即睇記者HKTVmall網購兩次中伏實錄分享，以及如何8步簡易申請退款👇👇

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同場加映：綜合其他網民網購經驗5大中伏位，以及分享除了HKTVmall或百佳等大集團的6個買餸網店。

👇 網上買餸5大伏位、6間可靠買餸網店介紹 👇

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