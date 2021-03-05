撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-05 16:49

你最近有失眠嗎？有沒有睡前玩手機的習慣？香港人生活壓力緊張，中文大學傳播與民意調查中心研究指有近7成港人在過去半年有失眠的問題。如果想改善自己睡眠質素，其實iPhone用家利用iOS設定睡眠排程，放鬆自己以助入睡，並分析睡眠品質。

過去半年，試過因為壓力大而徹夜未眠？今年2月中，中文大學傳播與民意調查中心就睡眠問題，向807名香港市民進行電話訪問，結果顯示有67.5%人過去半年有失眠的問題，當中近四成人受工作或學業壓力困擾，其餘6成人是因社會事件及疫情所致！

大壓力瞓唔著，易醒，寧願玩手機都唔願瞓？（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

iPhone用家們，平時有沒有用「健康」App呢？原來當中的睡眠功能相當好用！大家可以在睡前放鬆，使用睡眠模式，設定睡眠目標，自訂時間表，統計睡眠時數，監測自己的睡眠品質和分析睡眠狀況。

這樣就輕易提醒自己放下手機夠鐘入睡，免受來電干擾！最重要是學會睡前放鬆一下自己，以免因為壓力而思想繃緊，有助入睡！

👇👇iOS睡眠模式7步教學👇👇

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同場加映：iPhone「尋找」App偵測遺失AirPods教學 遙控耳筒播放聲音助定位

iPhone「尋找」App遙控AirPods播聲定位失蹤耳筒教學｜使用AirPods最怕就是跌了一邊耳筒，要是行山時丟失在草叢或石堆中，肉眼難以找出。幸好，iPhone能夠以「尋找」App偵測遺失AirPods耳筒。廢話少講，即睇教學！

👇👇👇iPhone「尋找」App遙控遺失AirPods播放聲音！點圖放大即睇5步偵測失蹤耳筒👇👇👇

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想睇埋iPhone iOS 14.4兩步轉移HomePod mini聽歌教學？即睇：iPhone「尋找」App偵測遺失AirPods教學 遙控耳筒播放聲音助定位

同場加映：iOS14.5｜Siri聽歌一鍵開Spotify iPhone轉預設音樂播放App教學

更新 iOS 14.5 後，終於都可以更改預設音樂播放的程式，叫 Siri 播歌時，不會再局限使用 Apple Music。

👇👇iOS 14.5 更改預設音樂播放程式教學 5步設定Siri用Spotify搵歌播歌👇👇

想知完整的設定步驟？即睇全文：iOS14.5｜Siri聽歌一鍵開Spotify iPhone轉預設音樂播放App教學

市面上眾多個播歌 App 如 Spotify﹑Apple Music﹑YouTube Music 等，都有各自可取的地方和用戶群，但如果呼叫 Siri 播歌時，原先預設使用 Apple Music 尋找和播放，局限了用家想使用這功能，就要訂閱 Apple Music。特別是正使用 HomePod 和 HomePod mini 的用家，透過 Siri 播歌的機會就更多，iOS 14.5 的新功能就更便利。

相關圖輯：在一般情況下，各位用戶的 iPhone 都只會接收到 iOS 系統的正式版本更新；如果想要「嘗鮮」、為手機裝上測試版本的話，就首先要用以下步驟加入 Apple 的用戶測試計畫👇👇👇

相關圖輯：除了日前備受好評的戴口罩解鎖功能，今次 iOS 14.5 Beta 1 中就揭示了另一 iPhone 12 系列新機用家期待已久的功能，升級之後終於可以「用盡」iPhone 12 的 5G 連線功能了👇👇👇

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想知更多iOS14.5升級理由！即睇全文：iOS14.5十個升級理由！iPhone12系列即升即用5G新功能與口罩解鎖