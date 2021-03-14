撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-14 07:02

iPhone iCloud相片/聯絡人/備忘錄一鍵Backup備份落電腦教學！不少果迷煩惱iCloud時常爆滿的問題，尤其免費容量只得5GB，但相片影片又太多，究竟如何將這些文件備份下來，節省iCloud容量呢？原來Apple一向有方法可以「一鍵」打包相片／聯絡人／備忘錄等資料。究竟如何做？下文立刻解說！

Apple iCloud的免費容量只得5GB，對於一般用家大都不夠用，因為單單相片、影片都已經「塞滿」。但如果利用「iCloud.com」來整理，逐張相片、影片、文件備份又非常「麻煩」。其實Apple早就有方法，可以「一鍵」就為用家自動備份iCloud上的相片影片等文件，非常簡單方便。

iCloud只得5GB免費容量，實在是非常不夠用。（Apple）

👇👇即睇iCloud如何一鍵備份「相片」、「聯絡人」、「備忘錄」👇👇

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同場加映：最近有方法，iPhone、Android、PC及Mac多種不同裝置上，利用類似「AirDrop」的方式，互傳相片、影片及文件，易用又十分方便！

👇👇即睇iPhone、Android如何AirDrop 一秒無線即傳相片！以及4個使用重點！👇👇

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同場加映：一直以來Apple提供iPhone用戶只有5GB免費的iCloud儲存空間，對於喜愛用iPhone拍攝的用家來說非常不足。如果沒有購買iCloud服務、或者iCloud容量已經爆滿，不妨試試以下增加相片儲存的方法！

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