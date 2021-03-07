撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-03-07 07:01

3月8日 婦女節｜星級教練Utah玩盡iPhone／Apple Watch，分享4個使用心得及好用健身Apps！疫情間，留在家中時間多了，同時做運動的時間亦不禁減少。就連星級健身教練Utah Lee都面對同樣問題，幸而活用iPhone／Apple Watch不同健身Apps或內建的功能，來幫助自己及家人保持一定運動量。今次Utah就分享幾個iPhone／Apple Watch使用心得及好用健身Apps，以及教大家在家中／公司都可以15分鐘輕易做到的簡單健身運動。

身為殿堂級健身教練Utah，同時身為Nike Master Trainer的她，去年因為疫情關係工作大減，而且就連運動量都大幅減少一半有多。幸而活用iPhone及Apple Watch的健身apps及內建功能，協助她與丈夫及子女紀錄及提醒保持適量的運動，當中更發現不少使用技巧。今次Utah就分享多個好用的apps及使用心得外，更與大家分享多個實用技巧玩盡Apple Watch。另外更分享一套，只需要15分鐘就可以在家中或公司，室內都可以做的簡易健體運動。

星級健身教練Utah最喜歡用iPhone的定位及家庭分享功能，紀錄全家人的運動紀錄。（林勇攝）

👇👇即睇Utah分享如何玩盡Apple Watch的技巧，以及15分鐘免器械室內都做得的健身運動👇👇

+ 13 + 13 + 13

同場加映：就連Utah都非常推崇使用iPhone內建的睡眠模式，獲得更好的睡眠質素。下文就為大家再詳細解說利用iOS設定睡眠排程，放鬆自己以助入睡，並分析睡眠品質。

👇👇iOS睡眠模式7步教學👇👇

+ 9 + 9 + 9

睇詳細全文 👉iOS 14｜iPhone睡眠模式讓大腦放鬆 分析睡眠質素 7步擺脫失眠

同場加映：不少iPhone用家只是將Apple Watch用來計計時、運動Workout或心跳紀錄等，其實很多人未必知很多超實用的隱藏功能。

👇👇即睇20個必學Apple Watch隱藏使用技巧👇👇

+ 15 + 15 + 15

同場加映：除了日前備受好評的戴口罩解鎖功能，今次 iOS 14.5 Beta 1 中就揭示了另一 iPhone 12 系列新機用家期待已久的功能，升級之後終於可以「用盡」iPhone 12 的 5G 連線功能了👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

想知更多iOS14.5升級理由 👉iOS14.5十個升級理由！iPhone12系列即升即用5G新功能與口罩解鎖