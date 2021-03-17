撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-03-17 09:55

「大頭蝦」的人經常忘東忘西，就算在心裡唸100次提自己記住，總是不消一會兒就忘記了。如果你也是「失魂魚」的一份子，就要學點用iPhone內建的「提醒事項」APP，將重要事項記下，唔使再怕錯過重要嘅日子啦！

成日忘記交卡數錯過繳費期限、去完超市才發現沒有買紙巾、忘記幫老闆訂機票，打工仔一天要做的事排山倒海，難免會試過在最重要的關頭忘記要做的事。小編也是經常忘記要做的事，只能靠將排程記錄於iPhone「提醒事項」中，好讓手機每天也提醒自己。

👇🏻👇🏻5步學用iPhone內建「提醒事項」APP【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

iPhone內建的備忘錄大家都用得多，「提醒事項」其實也非常實用，簡單容易上手，絕對和備忘錄一樣好用。除了能為自己製作「To-do list」外，更能與朋友分享共同需要提醒的事項，簡直是「大頭蝦」必學的技能！下面教你9個小技巧如何快速上手。

👇🏻👇🏻9個小技巧用「提醒事項」APP【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 11 + 11 + 11

同場加映：iPhone共享相簿隱藏功能 免費儲100萬張相片 附4個免費雲端推介

以一張相片6MB來計算，一部128GB的手機大約可以儲存兩萬張相片。你有想過如果要儲存100萬幅相片或影片，需要多大的容量嗎？學會了一招，每名iPhone用戶都可以在不佔手機位置的情況下，免費獲得100萬幅相片儲存空間！

👇🏻👇🏻一招免費多100萬幅照片儲存空間【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+ 4 + 4 + 4

用「共享相簿」儲存相片其實都有限制！想知係咩？瀏覽全文：iPhone共享相簿隱藏功能 免費儲100萬張相片 附4個免費雲端推介

同場加映：Google Search搜尋技巧懶人包 學懂11招秘技 找資料更快更準確

你有沒有試過突然想起一些關鍵字，到Google尋找卻怎樣也找不到自己想要的結果？可能是因為你搜尋的方法錯了！想提升你搜尋資料的效率，學識用「site:」、「~」、「""」等符號幫助搜尋，即刻搵到你想要嘅資料！

👇👇11個Google搜尋技巧，學識唔會再Search唔到！👇👇

+ 25 + 25 + 25

瀏覽全文：Google Search搜尋技巧懶人包 學懂11招秘技 找資料更快更準確