iPhone「提醒事項」9大實用秘技　提醒準時交卡數／建立購物清單

實用教學
撰文：
最後更新日期：

「大頭蝦」的人經常忘東忘西，就算在心裡唸100次提自己記住，總是不消一會兒就忘記了。如果你也是「失魂魚」的一份子，就要學點用iPhone內建的「提醒事項」APP，將重要事項記下，唔使再怕錯過重要嘅日子啦！

成日忘記交卡數錯過繳費期限、去完超市才發現沒有買紙巾、忘記幫老闆訂機票，打工仔一天要做的事排山倒海，難免會試過在最重要的關頭忘記要做的事。小編也是經常忘記要做的事，只能靠將排程記錄於iPhone「提醒事項」中，好讓手機每天也提醒自己。

👇🏻👇🏻5步學用iPhone內建「提醒事項」APP【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

iPhone內建的備忘錄大家都用得多，「提醒事項」其實也非常實用，簡單容易上手，絕對和備忘錄一樣好用。除了能為自己製作「To-do list」外，更能與朋友分享共同需要提醒的事項，簡直是「大頭蝦」必學的技能！下面教你9個小技巧如何快速上手。

👇🏻👇🏻9個小技巧用「提醒事項」APP【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+11
+11
+11

同場加映：iPhone共享相簿隱藏功能　免費儲100萬張相片　附4個免費雲端推介

以一張相片6MB來計算，一部128GB的手機大約可以儲存兩萬張相片。你有想過如果要儲存100萬幅相片或影片，需要多大的容量嗎？學會了一招，每名iPhone用戶都可以在不佔手機位置的情況下，免費獲得100萬幅相片儲存空間！

👇🏻👇🏻一招免費多100萬幅照片儲存空間【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

+4
+4
+4

用「共享相簿」儲存相片其實都有限制！想知係咩？瀏覽全文：iPhone共享相簿隱藏功能　免費儲100萬張相片　附4個免費雲端推介

同場加映：Google Search搜尋技巧懶人包　學懂11招秘技　找資料更快更準確

你有沒有試過突然想起一些關鍵字，到Google尋找卻怎樣也找不到自己想要的結果？可能是因為你搜尋的方法錯了！想提升你搜尋資料的效率，學識用「site:」、「~」、「""」等符號幫助搜尋，即刻搵到你想要嘅資料！

👇👇11個Google搜尋技巧，學識唔會再Search唔到！👇👇

+25
+25
+25

瀏覽全文：Google Search搜尋技巧懶人包　學懂11招秘技　找資料更快更準確

iPhone聽歌睡著也不怕　定時停播音樂教學　附26個iOS 14隱藏功能
iPhone內建APP「備忘錄」　一鍵掃描文件轉PDF　還可加入電子簽名
iOS 14｜iPhone充電提示自訂教學　3分鐘即變天竺鼠車車治癒叫聲
WhatsApp Sticker搬Signal　iPhone用家5步轉換　附15款人氣貼圖
潮濕｜天文台料下周濕度最高95%　專家教抽濕機一年無用勿即開機
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。