人人都可「照騙」！十大網紅必備影相P圖App　濾鏡超多簡單易用

「我喜歡自拍～不管哪裡都行！」手機越做越輕巧，相機越來越清晰，拍照紀錄生活已經是現代人生活常態，美照並非網美專利，不管是自拍還是幫女友拍，抓好角度、套對濾鏡，人人都可以拍出優勢，選對「拍照APP」更重要！

好的相機APP可以讓你拍照省力，增添氣色、自然修容，強大的修圖功能，也能將悲劇照片起死回生，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》幫你整理10大網友最愛的神猛濾鏡APP，快點一起來下載～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月24日至2021年02月22日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『修圖APP』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，結合網友討論聲量與App Store、Google play評分，以各佔百分之五十的比例做出排名。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。