15款手機影相必備App推薦　拍攝、修圖到後製輕鬆拍出專業級相片

這期的推薦，想為大家介紹一些攝影App，分別從前期拍攝、後期修飾、藝術濾鏡、圖片包裝和動態圖像五個方面，列舉了各個場景下可能會用到的App，希望你會喜歡。

01. 前期拍攝

俗話說，「七分拍三分修」，前期拍攝在攝影中的重要性不言而喻。前期拍攝得當，可以大大減少後期的工作量，否則可能就是「拍攝一時爽，後期火葬場」。

一個專業的攝影師，在前期拍攝時可能需要仔細琢磨，尋找遵循構圖原則的拍攝角度。但對大多數攝影小白來說，技術不夠，工具來湊，如果挑對了好的App，也能讓你直出的圖片顯得獨特。

這裡推薦三款主打膠片風格的攝影App以及一款專拍美食的App（點圖看介紹）：

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02.後期修飾

拍完照片後，修圖是發給朋友前的常規操作

這裡介紹一些修圖常用的App（點圖看介紹）：

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試用了這些修圖軟件，每一個單獨的App基本都能滿足修圖的需求，但在特色功能上，還是略有差別，在修圖時可根據需要，搭配多個App進行使用。

03.藝術濾鏡

除了對圖片進行常規修飾，我們還可以使用一些App自帶的濾鏡效果，一鍵生成各種好看的圖片效果。

這裡給大家介紹三個好用的濾鏡App（點圖看介紹）：

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如果要分別給這三個App貼一個標籤，我的選擇是，instagram、油畫和漫畫。

04.圖片包裝

VOUN

俗話說，人靠衣裝馬靠鞍。好看的照片，如果能用好看的相框裱起來，必會增色不少。而VOUN，就是這樣一個軟件，App內置了20種相框，你可以用它來為你的照片添加各種相框。

此外，你還可以修改背景的顏色、背景的紋理和圖片的內邊框，通過不同參數之間的組合，實際上我們可以得到遠超20種的相框。

05.動態圖像

前面介紹的App大多都是用來處理靜態圖片，但是，都是靜態的攝影世界，未免太無趣了。

這裡給大家介紹三個可以用來製作動態圖像的App（點圖看介紹）：

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06.寫在最後

這裡還要多說一點，上面介紹的部分App在iOS上比較小氣，具體表現為：需要在App內部通過App Store購買，才可以開啟7天的試用期，但後面還附帶著一個巨大的陷阱 ——試用期一過，自動扣取訂閱費。

如果你不清楚這一點，直接先內購再試用，修了幾張圖之後，你可能就忘了這回事，導致後續無辜地被扣費，那就不好了。

以上就是這次想安利給大家的15個攝影App，個人喜歡的一些功能，可能比較主觀。被成功種草的同學，可以自行下載體驗，找到適合自己的攝影App，贏在朋友圈攝影大賽。