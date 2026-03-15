Tabbit AI瀏覽器能挑戰Chrome？智能代理幫你做調研　效率大提升

瀏覽器，正在成為AI落地最重要的戰場。2025年10月，OpenAI推出AI瀏覽器Atlas，奧特曼（Sam Altman）將其定義為「十年一遇的機會」，放言要「改變30億人使用網路的方式」。



Google DeepMind推出「Project Mariner」，打出的口號就是「探索人機交互的未來，從瀏覽器開始」。

微軟把Copilot塞進Edge，Google把Gemini嵌入Chrome，蘋果也在Safari層加速佈局AI能力。

各大科技巨頭不約而同盯上這塊蛋糕，因為瀏覽器是現代人使用時間最長的應用之一。我們在這裏搜索、閲讀、工作、娛樂，幾乎所有的訊息消費都在此發生。AI 若要真正融入日常，瀏覽器是繞不過去的入口。

但把AI塞進瀏覽器，和真正做一款AI瀏覽器，是兩回事。前者是在舊框架裏打補丁，後者是重新想象人與訊息之間的關係。

光年之外團隊，選擇了後者。他們推出的Tabbit AI瀏覽器，集瀏覽、搜索、對話、執行於一體，將AI能力與瀏覽器深度融合，通過智能代理、沉浸式AI對話、智能標籤管理和新一代收藏夾等功能，試圖重塑用戶處理網絡訊息的方式。

目前，Tabbit AI瀏覽器已全面開啟公測，訪問官網即可免費下載體驗，無需邀請碼。

鏈接：https://www.tabbit-ai.com/



一手實測：Tabbit到底好不好用？

拿到Tabbit的第一感受是，它比想象中克制。界面沒有堆砌過多功能，甚至和普通瀏覽器差別不大，直到開始真正用它工作。

在進行各項功能實測前，我們先來看看Tabbit的小巧思。

它提供全面的外觀自定義功能，包括8種預設主題色選擇、深色／淺色模式切換、毛玻璃效果調節。

我們可通過新標籤頁的「自定義顏色」按鈕或設置菜單中的「外觀」選項訪問主題設置，快速調整瀏覽器整體配色和視覺風格。

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對話：讓AI真正融入瀏覽場景

大多數人使用AI的方式都很割裂，在瀏覽器裏讀到一篇文章，想讓AI總結或追問，只能手動複製粘貼，切換到另一個AI應用。這種操作每天發生很多次，每一次都打斷當前的閲讀思路。

Tabbit熟稔這一痛點，推出對話功能，只需點擊右上角「Chat」圖標，就能在瀏覽器內喚起對話欄，直接針對當前網頁提問、總結或分析。

比如讓它總結The Verge一篇關於「谷歌推出Nano Banana2」的報道，Tabbit思考片刻後，便整理出文章的核心主旨、關鍵要點與結論建議，條理清晰，讓人在最短時間內掌握報道主要內容。

如果覺得側邊欄影響網頁瀏覽，還可以一鍵切換到浮窗模式：

Tabbit內置DeepSeek、Doubao、Kimi、Qwen、LongCat等多款模型，我們可根據自身需求隨意切換調用。

目前市面上的AI瀏覽器幾乎都有對話功能，但Tabbit的差異在於，對話框支持@引用任意已打開的標籤頁、標籤組和收藏夾，還支持上傳本地文件與圖片。

比如，打開三篇機器之心關於最新大模型的報道，涵蓋谷歌Gemini 3.1 Pro、Grok 4.2、Claude Opus 4.6與GPT-5.3-Codex四款大模型，內容繁雜，我們@這幾個標籤頁後，讓AI從價格、功能等角度整理一張對比表格，Tabbit便從核心特色、智能體功能、基準測試表現、定價以及主要應用場景等方面逐一梳理，一目瞭然。

妙招：把高頻操作變成一鍵指令

對編輯來說，工作中充斥着大量重複性AI任務，寫完文章生成各類平台版本，遇到英文專業詞彙要翻譯並加註解釋等。任務本身不難，但每次重新輸入一長串提示詞，既麻煩又容易出錯。

Tabbit的妙招功能可以把常用的AI指令保存為快捷命令，支持提示詞妙招、腳本妙招和智能代理妙招三種類型。

先來說說提示詞妙招。我們創建一個「微博文案生成大師」妙招，設置好提示詞後，只需在對話框中輸入「/」，即可喚起已創建的妙招，一鍵生成微博爆款文案。

腳本妙招則可以用自然語言描述想要的頁面效果，Tabbit自動生成並運行腳本。

延伸閲讀：免費Nano Banana提示詞範例網站 風格多樣處理仔細 AI繪圖救星（點擊鏈結看全文）

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比如將機器之心網頁官網改成QQ空間復古風格、或者一鍵提取The Verge文章的封面圖、甚至幹活幹累了讓它直接生成一款可玩的超級瑪利歐兄弟小遊戲。如此一來，原本只屬於開發者的「定製網頁」能力，普通用戶同樣可以擁有。

智能代理：把「體力活」交給AI去做

市場調研、旅遊規劃大概是最消耗精力的任務之一。打開搜索引擎、逐一瀏覽網頁、篩選有用訊息、在文檔裏記錄整理，整個過程少則一兩個小時，多則耗去半天。

現在我們只需用自然語言描述任務，Tabbit的Agent會自動規劃搜索策略、訪問相關網站、篩選有效訊息、整合分析數據，最終輸出一份完整的報告。

我們測試了一個典型的調研任務，讓Tabbit草擬一份關於國內最新主流AI視頻生成產品的分析報告。

拿到任務後，Tabbit就開始蒐集資料，逐篇閲讀並提取重要訊息，同時將已打開的資料都保留在標籤欄，方便我們後續回顧。

Tabbit最終生成的報告有表格、有市場趨勢與行業洞察，還有競爭格局總結，為防止胡說八道，每個關鍵點都附帶訊息來源。

收藏：讓每一個書籤都有記憶

傳統瀏覽器書籤本質是一個URL列表。時間一長，只剩一個標題，完全想不起當初為什麼收藏、頁面裏有什麼內容。很多人的收藏夾就像一個數字垃圾桶，東西越攢越多，卻幾乎不翻看。

Tabbit的收藏功能不只保存鏈接，還完整保存網頁內容，並由AI自動生成摘要，我們無需點開就能快速回顧核心訊息。

搜索也更智能，即使標題和描述裏沒有搜索關鍵詞，Tabbit也能通過語義理解找到相關頁面。

比如我們搜索「翻譯」，它立馬篩選出收藏夾中所有與翻譯相關的工具和內容。

網頁上的任意圖片、圖表或文字片段，都可右鍵直接收藏，無需保存到本地、新建文件夾、命名文件。所有收藏內容自動雲同步，換設備後登錄賬號即可無縫續用。

要是收藏夾亂糟糟，裏面有大量未分組標籤頁，我們還可以用它一鍵整理。

此外，在任意界面對話時，我們都可以直接@收藏夾內容發起提問。

比如在查看Block裁員報道時，聯想到此前收藏的「IBM因AI能寫COBOL代碼致股價暴跌」這一新聞，@收藏夾，輸入關鍵詞「IBM」，選中後下指令「總結這兩篇報道」，Tabbit即可提煉出兩篇文章的核心訊息，歸納出其中的共同主題。

標籤管理：給混亂的工作區一個秩序

同時打開幾十個標籤頁，是訊息工作者的日常。傳統瀏覽器的水平標籤欄一旦超過十幾個頁面就開始擁擠，每個標籤縮成一個小圖標，想找某個頁面只能一個個猜。

Tabbit的垂直標籤欄將所有標籤頁在左側縱向排列，即便打開數十個頁面，每個標籤的完整標題依然清晰可見。

標籤頁智能分組功能則可一鍵按內容自動歸類，工作區瞬間清爽有序。

標籤組還支持保存與恢復。整理好的一組相關網頁，隨時可關閉保存，需要時一鍵恢復。配合雲同步，在公司整理好的工作場景，回家登錄賬號就能繼續，工作節奏不被打斷。

【延伸閲讀】科學盡頭是玄學？手機App通過AI相片演算法 實測6大功能求運程（點擊連結看全文）

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總體來說，Tabbit是在真的解決問題。對話、妙招、Agent、收藏、標籤管理，每一項功能都指向用戶在瀏覽器裏真實遭遇的摩擦。它把AI能力悄悄嵌進原本就發生的工作流裏，讓原本需要多個工具接力完成的事情，在一個窗口內流暢走完。

當然，作為仍在迭代中的產品，部分功能在複雜任務下偶有停頓，還有進一步打磨空間。但就目前來看，Tabbit已經悄悄改變了一些使用習慣，而習慣一旦被改變，就很難再回頭。

為什麼AI瀏覽器變得至關重要？

AI為什麼要從瀏覽器切入？AI需要場景，場景需要數據，而瀏覽器恰恰是數據最密集、場景最豐富的地方。

過去我們說AI助手，默認形態是一個獨立的對話框，我們輸入問題，它輸出答案，然後再回到原來的工作界面繼續操作。這種「來回搬運」的模式，本質上是AI與訊息世界之間的割裂，只是很多人已經習以為常。

正在重新設計這件事的人，切入角度各有不同，但方向高度一致。

Perplexity AI的Comet，基於Chromium深度集成AI能力，可跨標籤頁彙總訊息、對高亮文本即時提問，讓AI理解我們當前正在看什麼。

OpenAI的Atlas，背靠ChatGPT整個模型生態，試圖把對話工作流直接嵌入瀏覽操作。

開發者Dominik Kundel在X上寫道：

有了ChatGPT Atlas，每個編程應用現在都變成了Vibe編程應用。

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】