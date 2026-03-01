AI機器人數量將超過全球勞動人口？回本只需10周　就業大受衝擊

近期，花旗集團全球洞察部前創新、科技與未來工作負責人羅布·加里克（Rob Garlick）在採訪中警告：「目前全球機器人數量不足人類勞動者的1%，但結合AI智能體的發展，這一差距將快速縮小，預計未來20年內，AI機器人數量將指數級增長並反超全球勞動人口。」



他還表示：

人工智能將能完成更多工作、做得更好且成本更低，最終實現對人類的替代。 羅布·加里克（Rob Garlick）

其牽頭撰寫的2024年花旗報告給出了明確的數據：涵蓋人形機器人、家用清潔機器人、自動駕駛汽車在內的各類AI機器人，2035年全球數量預計達13億台，2050年將突破40億台。

報告還測算出機器人替代人工的回本周期：1.5萬美元（約港幣11.7萬元）的機器人替代時薪41美元（約港幣321元）的工人，僅需3.8周。3.5萬美元（約港幣27.4萬元）的機器人替代同薪資工人，回本周期為8.9周，人形機器人替代人類員工的回本時間均不超過10周。

目前全球機器人數量不足人類勞動者的1%，但結合AI智能體的發展，這一差距將快速縮小，預計未來20年內，AI機器人數量將指數級增長並反超全球勞動人口。（unsplash@Brett Jordan）

此外，微軟《工作趨勢指數（Work Trend Index）》報告顯示，80%的企業管理者預計未來12至18個月內，AI智能體將深度融入企業AI戰略。麥肯錫（McKinsey）全球管理合夥人鮑勃·斯特恩費爾斯（Bob Sternfels）也透露，目前公司有4萬名員工，已部署2萬名AI智能體，較一年前的3000台大幅增長，預計18個月後員工與AI智能體數量將持平。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】