被15所大學拒收！19歲男研發AI辨識食物App獲收購 年收3千萬美元
美國龍頭營養追蹤應用MyFitnessPal近日宣佈，已完成對AI卡路里計算應用Cal AI的收購，雙方對交易條件均滿意，Cal AI將作為獨立品牌營運。
Cal AI於2024年5月上架，核心功能是透過AI圖像辨識，用戶拍攝食物照片就能自動辨識種類、估算卡路里及蛋白質等營養資訊，無須手動輸入。
其創始團隊十分年輕，19歲的扎克·亞德加里（Zach Yadegari）與高中好友開發了這款應用，近兩年內該應用下載量破1500萬次，年收入超3000萬美元。
亞德加里對計算機非常感興趣，7歲學編程，高一搭建遊戲網站並以10萬美元出售。
進入大學後，為吸引女孩子關注他開始健身，偶然發現傳統卡路里追蹤應用手動輸入繁瑣，便萌生開發AI拍照識別應用的想法，進而推出Cal AI。
值得一提的是，成績優異且有成功創業經歷的亞德加里走得並非一帆風順，他曾申請18所頂尖大學，其中15所予以拒收。
如今即便學業繁忙，扎克·亞德加里仍堅持每周日晚間召開會議，團隊全員參與，他稱「這不是愛好，是認真在做事業」。
