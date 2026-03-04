問AI總是答非所問？1簡單方法讓智商翻4倍　網友：好用到不可思議

「重要的事情說兩遍。」這聽起來像是玄學，但確實是真的。2026年，當很多的人還在費盡心機設計複雜提示詞，想讓AI更好地聽懂人類需求時，Google研究院悄悄發布了一篇論文，提出了一個簡單到讓人意外的方法——重複提示詞，就能大幅改善大語言模型在非推理任務上的表現。



方法簡單到離譜：先寫好你的需求提示詞，再把它複製一遍、貼上在後面，直接發給AI就可以。比如：之前你的提示詞是：「這是我的問題」。現在把它換成：「這是我的問題」「這是我的問題」，然後餵給AI。

這篇論文名為《提示重複可增強大語言模型非推理性能（Prompt Repetition Improves Non-Reasoning LLMs）》，它的核心結論，徹底顛覆了人們對AI提示詞設計的固有認知。（Google研究院）

這篇論文名為《提示重複可增強大語言模型非推理性能（Prompt Repetition Improves Non-Reasoning LLMs）》，它的核心結論，徹底顛覆了人們對AI提示詞設計的固有認知。整個論文比較長，我用AI總結了一下核心意思：

Google研究團隊發現了一個優化大語言模型的簡單實用方法：在不需要模型做邏輯推理的場景下，把輸入的提示詞完整重複一遍，能明顯提升模型的回答準確率，還幾乎不會增加生成內容的長度和響應耗時。

大模型本身無法讓提示詞裏的訊息相互關聯，提示詞的順序還會影響回答效果，而重複提示詞能讓這些訊息彼此呼應，且這個重複操作只在模型的並行預處理階段完成，不會影響後續的內容生成。



團隊測試了Gemini、GPT、Claude等7個主流模型，在多項標準任務和2個自定義任務中，無推理場景下該方法47次提升模型性能且0次失效，自定義任務裏模型準確率甚至從21.33%飆升至97.33%。



但讓模型逐步推理時，這個方法效果一般，因為推理型模型本就會自主重複部分提示詞。實驗還證實，性能提升是因為重複提示詞本身，而非單純增加輸入長度，重複三次在部分任務中效果更好。該方法基本不改變輸出格式，能直接適配現有系統，僅Claude處理超長內容時延遲會稍增，是個易落地的輕量優化方案。



【延伸閲讀】剪映接入字節AI影片模型Seedance 2.0 網民驚稱：效果媲美荷里活（點擊連結看全文）

+ 2

說白了，這就是我們從小聽到大的「重要的事情說兩遍」，沒想到這個樸素的道理，在AI身上同樣管用。為了驗證這個方法是否可行，Google研究團隊做了嚴謹測試，選取了Gemini、GPT-4、Claude、DeepSeek等7個主流大模型，在70種不同場景下展開驗證。

結果出人意料：47個場景中，AI的表現有明顯提升；23個場景中表現持平；全程沒有出現因為重複提示詞，導致AI表現變差的情況。論文中設計了一項名為NameIndex的測試，具體來說，就是給AI一份包含50個名字的長名單，然後問它「第25個人叫什麼名字」。這項任務對人類來說，只要逐個數一遍就能完成，但對AI而言，要在長長的序列中精準定位，難度不小。

常規操作下，Gemini 2.0 Flash-Lite模型的準確率只有21.3%，幾乎和瞎蒙沒區別；而使用重複提示詞的方法後，準確率直接飆升到97.3%，提升幅度超過4倍，從幾乎無法使用的狀態，變得近乎完美。而且這種提升不是個例，像數學題、代碼理解這類不需要極強推理能力的任務，重複提示詞都能帶來穩定的效果提升。

這個看似很笨的土辦法，背後其實有明確的科學邏輯，並非什麼玄學。當前主流的大語言模型，都採用Transformer架構，它有一個明顯的短板，只能單向閲讀。AI讀取提示詞時，就像我們看直播彈幕一樣，只能逐詞往後看，讀到前面的內容時，根本不知道後面會講什麼，很容易遺漏關鍵訊息。

而重複提示詞，相當於讓AI做了一次「虛擬重讀」（Virtual Re-reading），當它讀第二遍內容時，已經對整體情況有了了解，就能借着第一遍的記憶，精準抓住那些真正重要的訊息，從而提高響應的準確性。

不過，這個技巧也不是萬能的，存在明顯的侷限性。Google論文中也明確提到，它對OpenAI的o1、國產DeepSeek-R1這類主打深度推理（Reasoning）的模型，效果並不明顯。原因很簡單，這類模型在給出答案之前，內部已經完成了類似反覆琢磨的過程，這時再在外部重複提示詞，就顯得多此一舉了。

另外，如果提示詞本身已經很長，快達到模型的上下文上限，再複製一遍，可能會導致AI處理速度變慢，甚至出現內存溢出的情況。除此之外，這個技巧更適合訊息提取、閲讀理解這類任務，要是讓AI寫小說、寫詩，重複提示詞不僅不會讓文采變好，反而可能讓AI感到困惑。

業內人士認為，這一研究也給大家提了個醒，優化AI性能，未必非要依賴複雜技術，有時候最樸素的方法，反而能帶來意外驚喜。對普通用戶來說，以後遇到AI答非所問，或者處理長文檔時丟三落四的情況，不用急着花心思改寫複雜提示詞，不妨試着把自己的需求複製粘貼一遍再發送。

【延伸閲讀】AI搶飯碗 分析料「7種職業」2030之前恐消失 第1種香港隨處可見（點擊連結看全文）

+ 3

畢竟「重要的事情說兩遍」，這份人類幾千年來總結的智慧，在AI身上同樣適用，也能讓我們以極低的成本提升使用體驗。

網友評論：

真是不可思議，如此簡單粗暴的方法居然效果這麼好。這讓我不禁思考，還有多少顯而易見的技巧我們因為沒人系統地測試而錯過了。

對於這個領域來說，有點尷尬的是，「重複兩遍哈哈」竟然也算是一種合法的優化策略。這是一篇極具洞察力的論文。令人印象深刻的是，如此簡單的技巧竟能顯著提升非推理模型的性能。Gemini 2.0 Flash-Lite僅通過重複提示，就能在特定任務中將準確率從21.33%提升至97.33%，這着實令人驚歎。



我還發現，由於重複操作是在可並行化的預填充階段處理的，因此延遲不受影響，這一點尤其令人感興趣。感謝分享，我一定會付諸實踐。



大家不妨都試試。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】