國產AI黑科技助盲眼鏡　視障人士可獨自出街　0.3秒避障兼讀餐牌

據央視報道，國產團隊瞳行科技研發的AI助盲眼鏡已完成關鍵技術攻關，成功將避障反應時間，從500毫秒優化至300毫秒，幫助視障調律師蔡瓊卉等用戶實現獨立出行。



據悉，蔡瓊卉7歲時因意外失明，其指尖能精準拿捏鋼琴8800多個零件，但出門後的10米陌生距離常讓她陷入迷茫。

大多數導航，到了最後10米已經結束了，我常常原地打圈、找不着。 蔡瓊卉

這一困境也是眾多視障群體的共同痛點。為解決該問題，研發團隊依託阿里雲千問大模型構建核心能力，依據200多位視障朋友的日常需求打磨產品。

團隊歷時大半年採集城市斑馬線、台階、障礙物等多類路況訊息進行模型訓練，同時補充盲人相關領域知識以適配應用場景，累計在街頭巷尾完成兩千多次測試。

除核心避障功能外，眼鏡具備即時圖像解析與場景理解能力，可識路況、辨路牌、讀菜單，將視覺訊息轉化為語音輸出，為視障者提供全面環境感知支持。

研發團隊表示，他們死磕的不只是從500毫秒到300毫秒的響應時間，更是給視障朋友的安全感。

目前該AI助盲眼鏡已完成多輪測試優化，成為國產大模型惠及民生的典型應用案例。

