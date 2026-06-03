AI交流日｜專家解析開源AI局限 未來人機互動邁向對話式介面

於5月15日《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日2026」中，AiX Society 創會會長蘇仲成先生於專題講座上，以開源 AI 工具的實際應用局限為切入點，對比企業級解決方案的架構差異，並提出未來人機互動將由傳統圖形介面（GUI）邁向「對話式語言介面（CLI）」的科技趨勢。



企業級 AI 強調原生連接與安全管理

針對開源工具的缺陷，蘇仲成引述了阿里巴巴整合在協作平台「釘釘」中的企業級 AI 解決方案——「悟空」。蘇仲成提出了一個形象的比喻：開源工具如同「被丟進大海的聰明龍蝦」，能力強大但無人引導、不受約束；而企業級 AI 則是「放在水族缸裡的龍蝦」，在保留智能的同時，行為透明且受到安全架構的管理。

相較於需要繁瑣 API 對接的第三方工具，企業級 AI 的核心優勢在於原生生態的互通性與本地數據安全存取。AI 系統在不離開本地安全環境的前提下，即可直接調動企業內部的郵件、日曆、工作文件或掃描名片資訊，避免了數據上傳公有雲帶來的隱私疑慮。

擺脫「軟體地獄」：思維由「提問者」轉型「AI管理者」

蘇仲成指出，過去使用者花費大量時間學習、適應各類應用程式的操作與更新，形成了「軟體地獄」。未來的商業競爭要求企業管理層與開發者轉變思維，不應再停留於單純向 AI 提問的階段，而必須成為 AI 工作流的「建構者」與「管理者」。管理人員應將 AI 視為部門員工，在系統中靈活配置多個不同職能的模型崗位（如財務、編輯、設計、專案經理等），並透過精準的流程控制指揮各節點協同完成複雜專案，方能真正發揮企業數碼轉型的長遠效益。