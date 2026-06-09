AI交流日｜ABSS推智能會計與HR方案 以AI賦能中小企開創雙贏局面

隨著人工智能革命全面爆發，本地中小企業面臨資金、招聘困難及跨部門數據孤島等多重營運挑戰。在5月15日由《香港01》主辦的「企業人工智能升級轉型交流日」中，聯訊科技 (國際) 有限公司董事姚孫策先生介紹企業管理軟件如何協助中小企擺脫低效益的傳統工作流程，全面提速數碼轉型。



「AI Accounting」革新傳統財務流程 減省繁複人手操作

現時不少中小企在跨部門數據傳遞上仍依賴手動處理（如手動複製 Excel 數據），這在月底或年底結算時容易導致效率低下，並增加數據錯漏與外洩的風險。為解決相關營運痛點，研討會展示了「AI Accounting」的概念。透過智能文檔處理技術，系統能自動識別及掃描發票、收據、價格表及名片等單據，將傳統的手動輸入轉化為自動化處理。

智能考勤與簡歷管理 應對自由職業者及遠端工作潮

除財務會計外，轉型方案亦延伸至人力資源（HR）領域，包括針對兼職、自由職業者及遠端員工的智能考勤與簡歷管理工具。在技術架構方面，方案主要利用 Microsoft Azure AI 及 Copilot 等雲端服務。講者表示，採用成熟的雲端平台能為中小企提供合規且成本可控的解決方案，避免自建伺服器的高昂初期成本。同時，系統提供 API 接口，方便與企業現有的其他運作系統進行集成，降低系統更換的門檻。

AI 並非取代人力 而是推動員工角色升級

在談到大眾最關心的「AI 取代論」時，姚孫策強調，AI 的本質是協作而非淘汰。透過讓 AI 接管低價值的重複性工作，企業得以減少對低價值人力的依賴，並將珍貴的人才重新部署到更具戰略價值與創造力的高價值崗位上。

展望未來，透過私有化及安全治理的企業級 AI 工具，能將內部文件、報告和數據轉化為可持續利用的知識庫，成為公司的長期商業資產。同時積極與銀行系統及電商平台建立官方生態圈，助香港中小企在智能時代全面突圍而出。