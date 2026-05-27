AI 行銷黃金比例：靠「70/30法則」讓生意進入預測性增長

近年來，人工智能（AI）已經從科幻電影的想像，真實地走進了我們每個人的手機與辦公室中。對於大眾而言，AI 可能是好用的聊天機器人或有趣的畫圖工具；但對於商業與品牌世界而言，AI 正在掀起一場翻天覆地的底層革命。

日前，我非常榮幸代表《香港01》，與 IAB HK 共同協作舉辦了一場別開生面的實體論壇。在會上，我與三位來自業界頂尖機構的講者——Meta 的大中華區營銷科學專家陳靜文女士、PONS.ai 的創辦人兼行政總裁鄧灝鏘先生，以及 WPP Media 的媒體投放及營運副總裁張文灝先生同台交流，共同為大眾與企業探討一個息息相關的關鍵課題：結合了 AI Marketing 的「AI 行銷的效能經濟學」。

《香港01》首席市場營銷官盧國威先生、Meta大中華區營銷科學專家陳靜文女士、PONS.ai 創辦人兼行政總裁鄧灝鏘先生以及WPP Media 媒體投放及營運副總裁張文灝先生。(由左至右排列)

這場關於效能與經濟的對話，我們可以將其具體拆解為「增長」、「價值」與「競爭優勢」三個核心維度來深入探討。

第一，增長的思維轉換：從「控制細節」到「信任引擎」

過去，行銷人員就像手工匠人，每一次推廣都需要親力親為地設定受眾的年齡、興趣等各項參數。但在論壇的交流中，我們得出了一個非常生動的比喻：在今天的行銷生態中，AI 系統已經進化成一輛高性能跑車的「引擎」，能以毫秒為單位，自動處理龐大的數據、進行預算分配與版位選擇；而人類的角色，則已經升級為握著方向盤的「駕駛員」。

我們不再需要親自下水去與演算法搏鬥，而是要學會「放手」。這意味著行銷的重心，已經從過去那種看到數據反饋才去做事後補救的「反應式優化」，正式走向了「預測性增長」——讓 AI 在消費者產生明確需求前，就能洞察先機並推送合適的資訊。將心力集中在設定正確的商業目的地，信任引擎的機器學習能力，是我們在這個時代實現爆發性增長、成功搵生意的第一步。

第二，價值的守護：AI 營養學與「70/30 黃金法則」

當引擎全速運轉，論壇中也探討到，AI 帶來了前所未有的「超級個人化」能力。品牌現在有能力以極低的成本，為一百萬個不同的消費者，瞬間生成一百萬種專屬的溝通內容。

然而，大眾或許也感覺到了：為什麼許多 AI 生成的圖文，看起總帶有一種冷冰冰、千篇一律的「塑膠感」？針對這個痛點，論壇講者提出了「AI 營養學」的概念。AI 的產出質素，完全取決於你餵養的「養分」。如果沒有輸入精準的品牌語調、核心價值觀與背景脈絡，AI 就只會產出毫無靈魂的罐頭內容。

同時，講者提醒我們必須打破對 AI「一鍵搞定」的錯誤期望，並提出了極具啟發性的「70/30 黃金法則」：AI 可以高效地完成 70% 的繁瑣執行與草圖發想，但剩下的 30%，必須仰賴人類來把關。

這 30% 究竟是什麼？是人類的品味、審美與文化同理心。舉例來說，在香港，一個關於《尋秦記》的懷舊話題能瞬間引爆全城流量，這是因為它觸動了我們共同的「集體回憶」。AI 雖然能分析數據，但它無法真正「感受」情懷，更無法憑空發明文化共鳴。AI 提供了驚人的產量，但品牌的靈魂，始終來自人類。

第三，競爭優勢的重塑：看見 AI 員工的紅利與其背後的隱藏成本

最後，我們探討了真實的商業競爭與資源分配。不可否認，導入「AI 員工」帶來了顯而易見的紅利。它們能 24/7 全天候運作，自動處理大量結構化且重複性高的任務（如即時客服或海量數據比對），不僅大幅解放了人力時間，更實現了經營成本的斷崖式下降。

然而，論壇的討論中也同時點出，導入 AI 其實同時也伴隨著「隱藏成本」的。雖然 AI 員工不會疲累，但它們產出的結果往往無法百分之百直接使用。從人類主管需要花費大量時間不斷反覆修正、微調指令，到必須安排專門人力去交叉核對 AI 產出的內容是否侵權、是否偏離了品牌安全守則與核心視覺調性。這些來回審核與校正的心力，都是看不見的企業內耗。如果組織思維不改變，盲目且毫無配套地套用 AI，往往會造成更大的資源浪費。

此外，我們必須釐清一個關鍵的商業現實：AI 確實讓技術「平權」了。現在每家公司都能以每月幾十美金，輕易租用到極為強大的 AI 工具，讓以往的行銷技術與自動化策略變得高度透明且容易複製。

然而，隨著全球隱私政策收緊與「無 Cookie」時代的來臨，過往依賴第三方數據去全網追蹤受眾的模式有可能被改寫。這就造成了一個極具戲劇性的局面：大家手上都有最強大的 AI「引擎」，但如果缺乏數據作為「燃料」，再強的 AI 也無法發揮精準鎖定客群的作用。

因此，講者們一致認同，當 AI 工具本身已經成為業界標配、不再是「護城河」時，企業手上獨有的「第一方數據」，以及長期以來與消費者之間建立的真實信任，才是別的品牌永遠偷不走、AI 也無法憑空生成的終極武器。

《香港01》人工智能升級轉型交流日2026_IAB HK共同協作：研討會—AI 行銷的效能經濟學：增長、價值與競爭力

結語：科技帶來效率，人類確保價值

總結這次與 IAB HK 及業界講者深度交流，我們得出的共識是：面對這股勢不可擋的 AI 浪潮，我們應該抱持「謹慎擁抱」的態度。AI 的本質是「輔助增效」，而非「完全取代」。

無論你是每天都在思索商業策略的行銷人，還是每天接收大量數位資訊的消費者，我們都在共同見證這場效能經濟學的演進。在這個新時代裡，AI 負責運算與效率，而人類負責品味與價值。保持我們無可取代的同理心、文化感知與戰略眼光，善用第一方數據庫，正是我們在 AI 時代乘風破浪、成功為企業持續搵生意的關鍵密碼。

撰文：盧國威, 《香港01》首席市場營銷官（Ray Lo, Chief Marketing Officer, HK01）