企業人工智能升級轉型交流日｜科技園AI懶人包一覽　助HR篩選簡歷

【《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026】《香港01》今日（15日）主辦企業人工智能升級轉型交流日2026，第四場研討會主題是「智賦中小企︰AI時代的突圍指南」。IBM香港首席技術總監李永輝表示，現在的人工智能選擇豐富，企業或不知如何選擇。



香港科技園公司人工智能與數據副總監廖永超指出，人工智能可應用在銀行及零售業等範疇，24小時處理大量客戶查詢，也能幫助人力資源部門初步篩選面試簡歷；香港電訊商業客戶業務中小企業務高級副總裁鍾潔欣認為，網絡安全人工智能的門檻最低，月費低至兩至三位數，適合所有企業採用。



港深創科園生態系統發展部副總監（人工智慧）陳筱臧表示，正推動在合規的情況下，讓香港企業在園區內使用內地數據，以支持他們開拓內地或海外市場。



《香港01》5月15日在會展舉行企業人工智能升級轉型交流日2026。（香港01圖片）

活動旨在進一步匯聚科研力量與多間AI企業，透過實戰案例與應用場景，助力企業突破成本與人才瓶頸。（夏家朗攝）

《香港01》今日在會展舉行企業人工智能升級轉型交流日，活動雲集Microsoft、NVIDIA、IBM等國際品牌代表同場分享，旨在進一步匯聚科研力量與多間AI企業，透過實戰案例與應用場景，助力企業突破成本與人才瓶頸，實現「AI產業化、產業AI化」的戰略目標，共同推動香港成為國際AI樞紐。

第四場研討會為「智賦中小企︰AI時代的突圍指南」。（香港01圖片）

第四場研討會為專為中小企業度身打造的「智賦中小企︰AI時代的突圍指南」，各嘉賓講者講解如何利用生成式AI工具，在營銷、客服、內容創作及流程自動化上，實現立竿見影的效能提升，將技術轉化為觸手可及的競爭力。

各嘉賓講者講解如何利用生成式AI工具，在營銷、客服、內容創作及流程自動化上，實現立竿見影的效能提升。（黃寶瑩攝）

香港科技園廖永超︰人工智能不再「高不可攀」成企業生存工具

香港科技園公司人工智能與數據副總監廖永超表示，人工智能不再「高不可攀」，由以前只與研發用途相關，演變成企業賴以生存的工具，使用者能以對話方式直接下達指令。

廖永超舉例指，人工智能可應用在銀行及零售業等範疇，過去企業需要面對大量客戶查詢，人力成本極高，加上年輕一代不願輪班，相關職位的勞動力短缺，而人工智能可24小時不眠不休解決客戶需要，企業也不需要額外支付加班費。

香港科技園公司人工智能與數據副總監廖永超。（黃寶瑩攝）

人工智能可助HR初步篩選履歷和面試

至於企業內部方面，人工智能也有助企業的人力資源管理，在傳統的招聘過程中，HR需要耗費大量時間和精力閱讀海量簡歷，再進行初步篩選及面試，而人工智能則可代勞繁瑣的工作，讓HR將寶貴的時間和資源放在最後的把關。

廖永超又指，科技園一站式科技搜索平台「HKSTP TechXchange」便有逾500個解決方案，並有專門的團隊，為不同行業包括建造業、物流業、生物科技等，提供一對一的服務，協助找出最精準的人工智能工具。

港深創科園生態系統發展部副總監（人工智慧）陳筱臧。（黃寶瑩攝）

港深創科園陳筱臧︰正推動香港企業在園區內使用內地數據

港深創科園生態系統發展部副總監（人工智慧）陳筱臧指，港深創科園位於落馬洲河套區，擁有「一河兩岸」的地理優勢，其「四流」（即人員、物資、資金、數據流通）對人工智能研發非常關鍵，園方正推動在合規的情況下，讓香港企業在園區內使用內地數據（即醫學數據、大數據、人工智慧、微電子等相關技術數據），以支持他們開拓內地或海外市場。

（左起）香港中小型企業總商會會長黎卓斌、IBM香港首席技術總監李永輝、香港電訊商業客戶業務中小企業務高級副總裁鍾潔欣、港深創科園生態系統發展部副總監（人工智慧）陳筱臧、香港科技園公司人工智能與數據副總監廖永超。（黃寶瑩攝）

IBM香港首席技術總監李永輝。（黃寶瑩攝）

IBM李永輝︰企業可選用On-premises解決方案平台

IBM香港首席技術總監李永輝表示，坊間已有許多免費或便宜的入門人工智能，企業或不知如何選擇，建議漸上軌道的企業，若要處理對外服務如B2C等，需考慮行業合規和數據管治，而IBM便提供On-premises解決方案平台（即讓企業在保持內部控制權的同時，並享有雲端的靈活性）。

中小企方面，李永輝建議可考慮Cloud-based的SaaS訂閱模式，按Token（文字處理的最小單位）收費，而最近一年又以代理人工智能的演進最快，IBM便有專門的客戶技術團隊幫助客戶POC或MVP（概念驗證或最小可行性產品），以降低門檻和錯誤。

香港電訊商業客戶業務中小企業務高級副總裁鍾潔欣。（黃寶瑩攝）

香港電訊鍾潔欣︰網絡安全人工智能門檻最低

香港電訊商業客戶業務中小企業務高級副總裁鍾潔欣表示，香港電訊也使用大量人工智能，建議中小企可選用無門檻的網絡安全人工智能，由於人工智能已內置在防火牆中，毋須再聘請電腦團隊設定複雜的計算，人工智能便會自動防禦入侵。

人工智能網絡安全的門檻有多低？鍾潔欣說，月費可低至兩至三位數，便能保障企業資料不外泄，也能防範釣魚郵件騙案，對中小企而言是最快得好處的人工智能。