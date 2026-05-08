換車必揀Tesla？連續4年獲得忠誠度大獎　復購率高達61%遠超同行

高NPS（用戶淨推薦值）是很多企業都夢寐以求的指標，尤其是在汽車行業，那麼，哪家品牌的產品最受用戶喜愛呢？近日，標普全球汽車（S&P Global Mobility）公布2025年度品牌忠誠度榜單。



Tesla以61.1%的車主復購率連續第四年斬獲整體品牌用戶忠誠度大獎，同時包攬小眾族群市場品牌忠誠度獎與最高新客搶佔率獎，其中已連續六年將後者收入囊中。

近日，標普全球汽車（S&P Global Mobility）公布2025年度品牌忠誠度榜單。（press.spglobal）

該獎項基於2024年10月至2025年9月美國1360萬輛新車註冊數據評定，核心指標是車主換購時仍選擇同一品牌的比例。

榜單上各家品牌的回購率（press.spglobal）

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數據顯示，Tesla車主復購率遠超52.7%的行業平均水平；細分車型中，Model 3車主復購或增購意願高達72.8%，Model S為59.9%，均大幅領先競品。

從用戶結構看，Tesla在多元族群中表現亮眼：亞裔家庭車主留存率達63.6%，西語裔家庭達61.9%，均顯著高於美國全國平均水平，體現跨文化背景的廣泛吸引力。

從用戶結構看，Tesla在多元族群中表現亮眼：亞裔家庭車主留存率達63.6%，西語裔家庭達61.9%，均顯著高於美國全國平均水平。（press.spglobal）

分析指出，Tesla高忠誠度的背後，是產品硬實力與生態壁壘的雙重支撐：

Tesla目前在全球已擁有超6.5萬個超級充電樁，構建行業領先的補能體系；領先三電技術、五星安全設計、低維護成本與高保值率（55.1%）形成全周期價值優勢；同時持續的OTA 升級讓車輛「常用常新」，將一次性消費品變為持續增值的資產。



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