Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC香港開賣：首度加入動態甩尾模式

Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC香港開賣｜平治Benz近日正式為香港帶來全新Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC車系，將強悍的直六引擎動力與靈活的四輪驅動系統完美結合。新車不僅滿足家庭出行的基本需求，更透過多項專屬調校，為車迷提供令人熱血沸騰的駕駛體驗。



Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC 系列正式在香港開賣

新車Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC 配上排氣量為3.0公升直列六缸汽油引擎

直六雙增壓引擎性能表現出眾

新車的動力心臟是一副排氣量為3.0公升直列六缸汽油引擎，廠方特別為其配備廢氣渦輪增壓器及電動輔助壓縮器組成的雙增壓系統。動力單元可於5500至6100轉速區間輸出高達449ps最大馬力，而600Nm的峰值扭力則可於2200至5000轉時全數釋放。當駕駛者啟動Overboost模式時，扭力輸出更可在10秒內瞬間提升至640Nm，配合ISG起動發電機額外提供的23ps馬力與205Nm，爆發力相當驚人。在AMG SPEEDSHIFT TCT 9G自動波箱的配合下，車輛由靜止加速至時速100km僅需4.2秒，最高時速可達250km/h。

Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC SUV版同樣霸氣十足

全新動態甩尾模式

為了進一步提升操控極限，新車配置了全可變式AMG Performance 4MATIC+四輪驅動系統，在不同路況下都能維持出色的循跡表現。更首次將Drift Mode動態甩尾模式應用於AMG SUV車型之上，車迷只需加選AMG DYNAMIC PLUS套件即可啟用這項獨特功能。整合了電子控制後輪限滑差速器，配合標配的後軸轉向系統及AMG RIDE CONTROL懸掛系統，大幅增強車輛在彎道中的靈活性與抓地力，讓車迷能夠充分發掘車輛的動態操控潛能。

Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC車廂豪華內裝及數碼配置

車廂內裝與豪華數碼配置

車身外觀充滿強烈的運動氣息，原廠配備20吋AMG 10幅雙肋式輕合金輪圈以及高性能LED頭燈，並加闊了輪拱設計以容納這套專屬輪圈。車廂內部同樣考究，標準配備黑色皮革座椅搭配金屬結構飾件，而中控台則採用高光澤黑色設計，加上Nappa皮革包覆的AMG高性能軚盤，營造出濃厚的跑車氛圍。車內設有顯示屏及MBUX多媒體系統，並支援智能手機連接與前座無線充電功能，同時配備全景滑動天窗及THERMATIC自動恆溫冷氣，兼顧了日常駕駛的舒適與便利性。

SUV與Coupé版本應如何選擇？

Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC目前已在香港正式推出，同步提供SUV及Coupé兩種車體設計供買家選擇訂購。SUV版本的售價由$1067000起，適合追求實用車廂空間及傳統休旅車外型的用家。至於線條更流線動感的Coupé版本，售價則由$1113000起，迎合著重個性化外觀與跑車輪廓的買家。

Mercedes-AMG GLC 53 4MATIC Coupé 與 SUV版本應如何選擇？