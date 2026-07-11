小米米家洗衣機Pro超電解智投滾筒10kg版於7月9日發表，中國國行版定價為2294元。新機結合超電解技術與DD直驅變頻電機的新品，主打「一次洗白」泛黃衣物，，並指其性能足以挑戰中階款式。香港小米去年引後「米家洗衣乾衣機 9kg」後市場反應理想；單看規格新機性價比似乎更高，令人期待更多用家實際使用後的感想分享。



小米米家洗衣機Pro超電解智投滾筒10kg版於7月9日發表，中國國行版定價為2294元。

米家Pro超電解技術：衣物變黃救星

米家洗衣機Pro超電解智投滾筒10kg主打全新超電解技術。小米稱機身採用金剛石電極塗層，讓水流瞬間產生電解效果，活氧濃度比普通模式提升15倍。平時衣物洗久了容易變黃或留汗漬，這台機器的核心就是透過天然氧化還原反應，把深層纖維的污垢和細菌帶走，做到0添加、0化學殘留。因為可以減少使用清潔劑、減少衣物上的殘留物，適合皮膚敏感／家中有幼年小童的家庭。

1.3洗淨比：強力去除頑固污漬

新機還號稱能處理比如豉油、果汁等20種特殊污漬，且具備「1次洗白泛黃衣物」功能，日常洗滌的潔淨比高達1.3，遠超國家標準的1.03。常要處理小孩校服或運動裝的家庭，就不用再買一堆去漬產品。

透過天然氧化還原反應，把深層纖維的污垢和細菌帶走，做到0添加、0化學殘留。

99.99%殺菌率：家有幼童／寵物必備

米家洗衣機Pro超電解10kg版本，提供全水路自然殺菌，殺菌率達到99.99%。配合高温蒸汽和超電解冷水雙效除菌，面對細菌、病毒、蟎蟲都能做到近乎100%的清除率。

提供全水路自然殺菌，殺菌率達到99.99%。

雙路智能投放｜保護DD直驅變頻機芯

買洗衣機最怕用幾年就壞，這台搭載了DD直驅變頻摩打機芯，運作穩定減少摩擦噪音，深夜洗衣也不怕吵到家人。另外，新機有雙路智能投放，洗衣液和柔順劑的投放精度達到正負0.75m，不怕投下過多洗衣液和柔順劑而搞壞。廠方直接提供10年質保，這就是信心保證。

新機有雙路智能投放，洗衣液和柔順劑的投放精度達到正負0.75m，不怕投下過多洗衣液和柔順劑而搞壞。

米家App聯動：洗衣進度全程監控

內置30種洗護程序算是相當豐富，從快洗到精細衣物都有對應模式，還支援24小時預約和中途添衣。接入米家App後，無論你在公司還是出門在外，都能隨時查看洗衣進度，或者用小米音箱直接語音控制。

示意圖：圖中洗衣機非米家洗衣機Pro超電解10kg

美權威報告：日系洗衣機跌落神壇韓系抬頭

美國權威機構《Consumer Reports》最新整合了長達十年、近75000部洗衣機的維修大數據，原來港人熱捧的傳統日系品牌，其品質已跌出及格線，反而韓系品牌在滾筒式前置洗衣機部門稱霸！究竟韓系洗衣機憑甚麼超越日本廠的白家電？

報告精華：

1：購入後5年內故障率、市面上只有7個品牌能夠通過嚴格的可靠度標準。

2：報告包括前置式／日式頂揭洗衣機／歐洲機／迷你洗衣機4類機型

3：LG是唯一一個在全部4個分類都順利及格的品牌

4：用家特別點名讚賞LG的2合1洗衣乾衣機，半夜開機洗衣服幾乎聽不到噪音