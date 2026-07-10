洗衣機一脫水就狂震移位　網民崩潰　 專家揭5禁忌｜附黃金比例法

洗衣機｜洗衣機禁忌｜你家中的洗衣機是否會在洗衫時瘋狂暴走？早前有網民在Threads發文大吐苦水，指家中的洗衣機每逢脫水便猛烈撞擊，震動劇烈得以為要開戰，無奈向廣大網民求救。有網民認為，最大原因是避震器受損。有維修達人指出，洗衣機出現異常震動與噪音，往往與日常使用習慣有關，盤點出5大洗衣機使用禁忌。想知更多？即看下文！



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洗衣機狂震｜網民崩潰：洗衣脫水變開戰？

早前，有台灣網民在Threads發文大吐苦水，表示以前覺得洗衣服最痛苦的是晾衣服，沒想到現在想到要洗衣服更痛苦！因為家裡的洗衣機每到脫水環節就會瘋狂暴走、直接開撞，震動劇烈到讓人以為要開戰，無奈之下只好發文向廣大網民求救，想知道洗衣機到底為什麼這樣。

有網民發文大吐苦水，表示家裡的洗衣機每到脫水環節就會瘋狂暴走、直接開撞，震動劇烈到讓人以為要開戰。（AI生成圖）

貼文曝光後，隨即引來熱心網民紛紛留言，幫忙找出罪魁禍首。有人猜測是硬體老化「應該是裡面的吊桿壞了」；也有人建議先檢查擺放位置「洗衣機放置的地板有水平嗎？」；更有網民直言可能是消耗品到期「可能是避震器壞了，但如果是用了五、六年的舊機，就不建議再花錢修了。」

洗衣機使用禁忌｜專家揭：洗衣機擺放位置是關鍵

看到家裡洗衣機震到像要開戰，先別急著換新的！對此，家電業者與專業維修師傅指出，機身失衡或發出異常噪音，往往與安裝、擺放位置以及日常洗滌習慣息息相關。以下整理了專家警告的5大洗衣機使用禁忌：

洗衣機禁忌【1】新機未拆除裝運螺栓

香港家電專門店BBE指出，新買的洗衣機背面通常帶有固定的裝運螺栓，尤其是俗稱「大眼雞」的前置式洗衣機。如果安裝時沒有將螺栓取下，洗衣機運轉時就會產生巨大的噪音並瘋狂震動。因此，新機裝好後，用家務必第一時間拆除螺栓。

新買的洗衣機背面通常帶有固定的裝運螺栓，尤其是俗稱「大眼雞」的前置式洗衣機。（AI生成圖片）

洗衣機禁忌【2】放置在不平整或髒污的地板

台灣知名氣密窗品牌「王牌全天候氣密窗」指出，洗衣機如果放在不平或有髒污的地面上，很容易在運轉時發出「碰碰」的撞擊聲或劇烈振動。用家可以試著用手分別按住洗衣機對角線的兩個角，檢查機身是否會輕微晃動。若有晃動，建議應調節洗衣機底腳的螺絲來調整平衡，必要時也可以在四個底腳下加入防震墊塊。

洗衣機禁忌【3】衣物過多或過少導致機身失衡

香港本地維修專家「維修兵團」建議，洗衣量最好維持在7至8成滿。用家應避免清洗太少衣物而導致洗衣機失去平衡，也不要一次放入過多、過重的衣物造成機器負擔。放置衣物時應盡量平均分布，避免重物集中在某一側。正常使用下，洗衣機的避震器壽命約5至6年，但若經常清洗過重衣物，可能1至2年就會操壞。

洗衣機禁忌【4】清洗防水性布料並脫水

此外，家電品牌Panasonic警告，切勿清洗防水性布料或進行脫水，例如雨衣、釣魚裝、滑雪服等。當洗衣機的避震系統老化，一旦放入這類重磅、厚身的防水衣物，脫水時水分無法順利排出，積水會在機槽內形成巨大的離心力，進而導致機身發生猛烈擺動，甚至損壞衣物或機器。

Panasonic警告，切勿清洗防水性布料或進行脫水，例如雨衣、釣魚裝、滑雪服等。（AI生成圖）

洗衣機禁忌【5】轉筒軸承損壞仍繼續使用

盈豐維修工程有限公司董事、洗衣機維修達人劉敬康曾接受訪問時指，另一個常見的噪音問題是轉筒轉動時會發出「隆隆隆」的異音。一般正常的洗衣機在轉動時，只會發出微弱的「嘶嘶嘶」零件摩擦聲；但如果轉筒軸心的軸承（啤令）出現磨損或損壞，就會發出不正常的「隆隆隆」重低音，此時必須馬上安排專業維修。

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