Google推Gemini匯入工具　一鍵轉移AI對話與記憶　無縫切換攻略

Google宣布推出全新、易於使用的AI切換工具，讓使用者輕鬆將其他AI應用中的記憶、上下文和聊天記錄直接匯入Gemini，將有助於推升使用者從其他服務（例如ChatGPT、Claude）轉換到Google Gemini的意願，並降低轉換過程可能的痛點。



不需要捨棄長久累積的對話記錄，也不用讓Gemini再花費大量時間重新學習，對於要切換服務來說是非常實用的功能。

Google宣布推出全新、易於使用的AI切換工具，讓使用者輕鬆將其他AI應用中的記憶、上下文和聊天記錄直接匯入Gemini。（Google）

Google Gemini推出AI切換工具開啟步驟：

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提升轉移意願：Gemini匯入功能兩大核心

Gemini匯入功能主要分為兩個項目：

匯入個性化記憶

匯入對話記錄



前者協助使用者輕鬆轉移其他AI應用程式中的個人化記憶，使用者可以「儲存偏好設定」並將自訂指令帶到GeminiAI，切換工具設計了很聰明的方法，提供一段提示詞，使用者將它貼到前一個AI工具就能把個人偏好和風格等摘要輸出，最後回到Gemini貼上AI助手就會更個性化，也更能夠理解使用者的需求。

後者是大家熟悉的資料匯入功能，在其他AI服務將對話記錄匯出、保存為ZIP格式，就能將資料上傳至Gemini，單次最多5GB對大多數使用者來說應該都很充裕。

功能限制與適用範圍

目前「將個人化記憶匯入Gemini」功能已對個人版使用者全面開放，但不支援商業版、企業版和未滿18歲的帳戶。如果位於歐洲經濟區、英國、瑞士用戶無法使用這項功能。

如何將其他AI資料匯入Google Gemini？

1. 開啟Gemini設定並選擇匯入選項

開啟Gemini AI工具後點選左下角「設定」按鈕，就會從選單看到全新的「將個人化記憶匯入Gemini」選項。

2. 複製提示詞並於原AI服務執行

接著可以先將個人化記憶匯入Gemini（對話記錄需要匯出，可能不會馬上完成），操作方式很簡單，先複製第一個步驟的提示詞內容，然後將它貼上到其他AI服務中的對話，例如ChatGPT、Claude。

3. 取得個人化資訊並貼回Gemini

很神奇的是AI服務就會列出一些個人化記錄、偏好和風格等資訊，點選複製把這些內容複製到剪貼簿。

回到Gemini後把回覆內容貼到第二個步驟，點選右下角「新增個人化記憶」即可將個人化偏好匯入Gemini。這功能需要將「個人化建議」裡的「個人化記憶」打開，Gemini才會參考對話記錄、進一步瞭解使用者的個人資訊和喜好。

4. 匯入對話記錄ZIP檔案

另一個「匯入對話」功能就比較好理解，從其他AI服務匯出資料，然後將ZIP檔案上傳至Gemini，最多5GB。ChatGPT匯出資料的功能在左下角「設定」，選擇「資料控制」後就會看到「匯出資料」功能。不過申請匯出ChatGPT資料副本需要一段時間處理，如果對話記錄較多，可能需要幾天時間，完成後使用者會收到Email通知。

如果是Claude可以在設定頁面找到「Privacy」隱私選項，在隱私頁面就有「Export data」匯出資料功能。最後將匯出的對話記錄、資料副本匯入Gemini AI切換工具，即可快速移轉AI服務。

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總結

這次Google推出Gemini匯入工具確實能將其他AI服務的使用者吸引過來。以往想更換AI服務，最困擾的就是要花時間重新訓練模型來適應自己的語氣與偏好，甚至得捨棄過往重要的對話資料。

現在透過簡單的提示詞與資料上傳，就能將累積已久的資料無縫接軌！對於長期經營內容或依賴AI協作的人來說，這項功能不僅省下大量溝通成本，更讓不同平台間的切換變得不再遙不可及。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】