Google 近日在香港開放Gemini 人工智能（AI）使用權，好工具擺在眼前，但不少入門用家仍然停留在「不知道該向Gemini問甚麼/怎樣問」的階段。最近，Google發布了一本長達71頁的「提示詞指南」（Prompting guide），詳細介紹行政支援、通訊、客戶服務、市場營銷等多個職位的AI應用情境。

原來使用Gemini AI並不需要高深的電腦編程知識，寫提示詞（Prompt）是所有人都能學會的技能，現在就從天書中精煉出10招最簡單、最實用的Gemini指令技巧，大幅提高工作效率，輕易打敗99.9%還未懂善用AI的香港人！



【AI Prompt 教學】第一至第三招：把AI當成真人工作夥伴

不少人習慣以互聯網搜尋器的單字關鍵字方式向AI提問，這其實是大錯特錯。

1. 使用自然語言對話｜我們應該使用自然語言，就像與另一個人說話一樣來編寫提示詞。用家應該以完整的句子來表達完整的想法。

Gemini 活用秘技 1：使用自然語言對話

2. 賦予特定人物角色｜為了激發AI的創造力，你可以為它分配一個角色。例如，在提示詞中明確寫出「你是一位行業項目經理／媒體記者」，AI便會以該專業口吻為你撰寫內容。

Gemini 活用秘技 2：賦予特定人物角色

3. 必須包含動詞指令｜寫提示詞時，四個主要考慮因素包括：角色、任務、背景和格式。當中，永遠記得在任務中包含一個動詞或指令，這是提示詞中最重要的一環。

Gemini 活用秘技 3. 必須包含動詞指令

【Gemini 指令技巧】第四至第七招：精準控制輸出結果

除了希望AI能一擊即中輸出完美答案，不正確的指示會令Gemini輸出半桶水，白白浪費Token及雲端算力。想要答得對、當然要問得對，你應該先筋習提出清晰明確的指示！

4. 提供充足背景資訊｜單單叫AI「寫一封電郵」並不足夠。你應該提供充足的背景細節（Context）。例如，你可以講明電郵是寫甚麼人，草擬一封給特定對象的摘要電郵，面對不同身份／場會它會使用不同的語氣及格式。

Gemini 活用秘技 4. 提供充足背景資訊

5. 簡明扼要避用術語｜雖然要提供背景，但用字必須精確。請以簡短但具體的語言說明你的要求，並盡量避免對Gemini使用艱澀的行業術語。

Gemini 活用秘技 5. 簡明扼要避用術語

6. 設立限制與邊界｜你可以透過指令引導模型應該做甚麼，同時設定限制來界定模型應該避免的內容。例如，你可以要求它「限制為重點列表」。比如限制標題及內文字數，不可以使用廣東話字等。

Gemini 活用秘技 6. 設立限制與邊界

7. 要求指定輸出格式｜很多時候，AI給我們的答案可能是一大段密密麻麻的文字，讓人看得很辛苦。具體地告訴它你想要的「文章外觀」，就能提供你能直接複製使用的答案。

Gemini 活用秘技 7. 要求指定輸出格式

例子1：

❌ 錯誤「幫我寫一段鼓勵員工的說話。」最終輸出一篇超長文。

✅ 正確「幫我寫一段鼓勵員工的說話，限制在兩個段落之內。」精準控制文章長度，確保不會失焦。



例子2：

❌ 錯誤「幫我計劃一個三天的活動議程。」AI可能會給你一篇長篇大論的文章。

✅ 正確「幫我計劃一個三天的活動議程，並將這個議程整理成表格格式。」 這樣你就會直接得到一個表格。



【提升工作效率】第八至第十招：進階互動與驗證

學會基礎對話後，接下來就要學習如何讓AI深入參與你的日常文書工作。

8. 結合個人雲端檔案｜你可以利用Google Drive中的個人檔案來為Gemini的輸出內容進行個人化設定。用家只需在輸入時輸入「@檔案名稱」，便能輕鬆標記及引用自己的個人檔案。

Gemini 活用秘技 8. 結合個人雲端檔案

9. 將複雜任務分拆｜不要一口氣給AI太長、太複雜的指令，要一步一步來。

比如要AI寫完整企劃書，可先叫它寫三種大綱；你再揀選喜歡的一個，才再逐段擴寫。如此將任務斬件，才能控制好最終成品，收到精準的回覆。

Gemini 活用秘技 9. 將複雜任務分拆

10. 保持對話持續修改｜如果初步結果未如理想，請把它當作一場對話，繼續微調你的提示詞。透過後續的提示詞，以及不斷審查和改進的迭代過程，往往能產生更好的結果。

Gemini 活用秘技 10. 保持對話持續修改

Gemini好用但別盡信｜自己一定要Double Check

Google在指南中提醒大家，生成式AI雖然潛力無限，但它仍然是新事物。儘管模型每天都在進步，但提示詞有時仍會產生不可預測的回應。實際使用Gemini的輸出結果前，務必親自審查內容，以確保其清晰度、相關性和準確性。生成式AI只是協助人類的工具，最終成品仍要靠自己。