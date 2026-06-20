iPhone相簿被塞爆？必學3大截圖隱藏技巧　高效整理輕鬆騰出空間

大家平時是不是有這樣一個習慣：看到重要訊息截圖、看到訂單截圖、看到聊天記錄截圖，看到攻略還是截圖。結果時間一長，相簿裏堆了上千張截圖，想找東西的時候反而更麻煩了。



其實很多時候，截圖之後根本不用急着保存。當你截完圖，左下角會出現一個縮圖，這時候點擊它進入編輯介面，你會發現幾個特別實用的玩法。下面我展開說。

iPhone實用截圖技巧

不想花時間去整理iPhone相簿裏的截圖，這幾個實用技巧必學。（AI生成圖片）

截圖並不一定是屏幕，更能是整個網頁▼▼▼

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1. 直接標註

無論是工作中的檔案、聊天記錄，還是購物時想圈重點，都可以直接用畫筆、箭頭、文字進行標記。標註完成後點擊螢幕右上角的分享按鈕直接傳送給別人，比重新打開社交App添加和編輯圖片方便得多。

2. 複製並刪除

截圖進入編輯介面後，點擊右上角的「√」按鈕，選擇「複製並刪除」。這樣圖片內容已經進入剪貼簿，可以直接貼上到微信、備忘錄或者電郵裏，相簿裏卻不會多出一張截圖。如果你和我一樣，經常被截圖塞滿相簿，這招真的特別管用。

3. 整頁截圖

在Safari瀏覽器中截圖網頁時，可以點擊頂部的「整頁」，直接生成長截圖保存成PDF檔案。看攻略、保存資料、收藏文章時特別方便，再也不用連續截十幾張圖拼接了。

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