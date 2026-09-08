YouTube/Netflix/AI跨區訂閱點揀最平？免費格價神器最多可平96%

現代人的訂閱付費服務越來越多，像是AI助理、影音串流、雲端空間、修圖軟體，每一項價格都不高，但是加總起來卻是一筆固定支出。因此我一直提倡使用訂閱通、訂閱管家去整理和管理自己的訂閱服務，可以在無形中幫你省點錢，或是找出可能不一定用到但仍持續在付費的服務。另一方面，比較少人注意到的是，同樣一個服務在不同國家的訂閱價格其實差距很大，各家廠商會依照當地的購買力、稅制和匯率調整定價，同一個方案在甲國和乙國可能相差好幾倍。



因此才會有一種說法叫做「數位移民」，簡單來說，就是哪裡的訂閱方案便宜，就去那個國家訂閱，好處是可以用比較低的價格訂閱到相同方案。有些沒什麼難度只要找到VPN跳板，取得當地的IP位址即可訂閱。不過要比較這種價格差異並不容易，多半只能透過別人的教學文，或者是自己動手切換App Store或Google Play的帳號地區，一個一個國家打開看，幣別單位還不一樣，換算下來相當耗費時間。

同樣一個服務在不同國家的訂閱價格其實差距很大。（Opentherank）

OpenTheRank是什麼？

本文要介紹的「OpenTheRank」是為了解決這個問題而製作的比價工具，網站持續追蹤全球數位訂閱、應用程式與遊戲在各個國家或地區的定價，統一換算成美元做成排行榜，讓使用者一眼看出同一個產品在哪裡最便宜、哪裡最貴，以及價差有多少。

網站目前收錄十個大分類，包括AI訂閱、影音串流、圖片與影片編輯、效率辦公、教育學習、社交約會、Apple硬體、手機遊戲、Steam遊戲與Nintendo Switch eShop遊戲，首頁就直接標示出目前追蹤到的最大價差高達2693%。如果有心花一些時間搜尋一下，也許就能調整目前的訂閱方式，用更少錢來取得相同的產品。

網站目前收錄十個大分類。（Opentherank）

OpenTheRank還會提供該地區的稅費計算方式、以購買力平價（PPP）換算後的實質負擔等資訊。但我認為最有用的資訊是「風險」欄位，提醒某些地區需要當地帳單地址、IP位址與禮品卡才能完成訂閱，對於正在評估要不要換區的人來說，這些欄位比單純的價格數字更有參考價值。

網站資訊

網站名稱：OpenTheRank

網站連結：https://opentherank.com/zh-tw/



使用教學

1. 切換到繁體中文介面

開啟OpenTheRank網站後，首頁右上角可以切換語言，如果網址結尾加上/zh-tw/會切換到繁體中文介面，或是直接從首頁右上角語言選擇「繁體中文」。

如果網址結尾加上/zh-tw/會切換到繁體中文介面。（Opentherank.com）

2. 從十大分類挑選要查的服務

首頁上方是十個主要分類，包括AI訂閱、串流、圖片與影片、效率辦公、教育學習、社交約會、Apple硬體、手機遊戲、Steam遊戲與Switch eShop，簡單點選想查詢的類別即可。

大家應該都會想知道：某個服務在哪裡訂閱最便宜、最划算？其實大部分服務應該都能透過一些方式訂閱到當地價格，唯獨在串流平台方面，會牽涉到版權問題，如果跨區訂閱可能會看不到某些音樂或影片，甚至沒有對應中文字幕等，若沒有特定需求不太建議在串流影音平台進行跨區訂閱。

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3. 查看AI訂閱各服務的最低價地區

以「AI訂閱」為例，這個分類列出ChatGPT、Claude、Gemini、Grok、Perplexity、Copilot等目前主流的AI服務，每個項目都會先顯示最便宜的地區和價格，方便快速掃過，價格會有原始幣別和換算後的價格，搭配上稅率部分就能知道價差。

4. 看懂地區價格表與風險欄位

點進單一產品頁面後會看到完整的地區價格表，欄位包含地區名稱與國旗、換算後的美元金額與當地幣別原價、和美國基準價相比的百分比，下方會顯示這項服務在全球定價最便宜的國家、最貴的國家，以及可以省下的百分比。

點進單一產品頁面後會看到完整的地區價格表。（Opentherank.com）

下方會列出不同國家的價格資訊，以及比較美國價格後省下或是額外多出的費用，其中在「風險」欄位上是我認為最有參考價值的部分，風險標示為低的項目通常比較容易跨區購買，標記為中或是高多半需要本地帳單地址和禮物卡，相對來說難度就會比較高一些，而且失敗率也會高，還是需要自己評估和研究一下。

風險標示為低的項目通常比較容易跨區購買，標記為中或是高多半需要本地帳單地址和禮物卡。（Opentherank.com）

5. 查看服務的價格變動紀錄

有些服務下方會有價格變動紀錄，通常是之前價格在某些國家偏低，被大量訂閱的服務（或是有些貨幣嚴重貶值造成的價格過低問題），在OpenTheRank一樣可以看到相關的價格變化資訊，也能讓使用者評估一下是不是避開特定國家。

在OpenTheRank可以看到相關的價格變化資訊，也能讓使用者評估一下是不是避開特定國家。（Opentherank.com）

6. 用購買力平價評估實質負擔

往下捲動可以看到「定價vs本地購買力」圖表，網站會使用國際貨幣基金組織（IMF）的購買力平價資料換算，計算同一個方案對當地人來說實際上有多貴。這個數字有時候和標價的排名完全相反，例如某些新興市場的標價很低，換算購買力之後反而是最吃力的地區。

網站會使用國際貨幣基金組織的購買力平價資料換算，計算同一個方案對當地人來說實際上有多貴。（Opentherank.com）

比較可惜的是OpenTheRank網站上沒有列出台灣的價格，可能要自己查台灣價格、帶入去比較與其他國家的價差。

7. 切換App Store與Google Play區域價格

頁面右上角還提供App Store與Google Play的區域價格切換功能，兩個平台的定價策略不見得相同，如果手邊同時有iOS和Android裝置，這裡可以直接比較。

在產品定價的頁面下方也附上該產品的歷史調價紀錄連結，想了解某個服務漲過幾次價可以從網頁裡查到相關紀錄。

在產品定價的頁面下方也附上該產品的歷史調價紀錄連結。（Opentherank.com）

8. 查Steam與Switch遊戲的跨區價差

遊戲玩家可以改看Steam遊戲與Switch eShop分類，收錄的是《博德之門3》、《賽博朋克2077》、《隻狼：影逝二度》和《星露谷物語》等熱門作品的各區售價，同一款遊戲的跨區價差同樣相當可觀。

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