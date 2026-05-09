Google搜尋推偏好來源功能！自選愛好網站優先顯示　打破算法限制

Google搜尋近期正式宣佈「偏好來源」功能已擴展至全球多種語言（包含繁體中文）。這項更新最早於去年底針對部分地區測試，現在使用者能直接指定喜愛的網站，讓搜尋結果具備更高的個人化優先權。



Google搜尋去年八月在美國與印度推出一項「偏好來源」（Preferred Sources）功能，讓使用者主動挑選信任或喜愛的媒體、部落格和專業網站。設定完成後，當搜尋相關新聞時，系統會增加這些偏好來源在「焦點新聞」（Top Stories）中出現的頻率，同時維持原有搜尋結果的多樣性，打造更個人化的搜尋體驗。

Google搜尋近期正式宣佈「偏好來源」功能已擴展至全球多種語言（包含繁體中文）。（Google）

主動掌握搜尋結果 不再被動接收演算法

以往Google搜尋很少或幾乎沒有提供過類似的個人化功能，主要是透過演算法為使用者展示可能會有興趣的內容建議，不同於Kagi、DuckDuckGo等搜尋引擎，使用者能對特定網站調整權重等級，或是封鎖特定網站，以增加或是減少在搜尋結果的出現頻率。

這次帶來的全新功能，使用者能更主動、顯性去調整搜尋的結果。Google不會移除其他媒體，搜尋結果仍保留多元來源，確保使用者能兼具個性化偏好資訊，亦可接觸到不同的觀點與報導。搜尋結果也會顯示一個「來自你的來源」（From your sources）區塊，當搜尋結果符合偏好來源加入的網站，會將內容優先顯示在這個區塊。

如果有經常在瀏覽國外媒體或網站，可能會注意到有不少網站發布商已在網站加入以下按鈕：

如果有經常在瀏覽國外媒體或網站，可能會注意到有不少網站發布商已在網站加入這按鈕。（Google）

之前中文地區尚未支援這項功能時，點選按鈕會出現錯誤訊息。

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支援所有語言 全球網站皆可標記

前幾天Google官方部落格宣布「偏好來源」功能現已在全球以所有支援的語言推出。根據Google觀察，當使用者將某個網站標記為「偏好來源」後，點擊進入該網站機率會增加一倍！目前也已有超過20萬個不同的網站被標記為來源偏好，包含在地部落格、全球性的新聞網站等各種類型。

如何將特定網站加入偏好來源？

1. 進入Google個人化搜尋設定

這個功能可以在「來源偏好設定」頁面找到，從Google搜尋首頁點選右下角「設定」，接著點選「搜尋設定」後就會看到「個人化搜尋」項目，其中就會有來源偏好設定的選項。

在選項中直接輸入網站名稱或是網址，下方會顯示相關結果，勾選後方按鈕就會加入偏好來源。（Google截圖）

在選項中直接輸入網站名稱或是網址，下方會顯示相關結果，勾選後方按鈕就會加入偏好來源。

2. 管理與移除偏好清單

Google提供給使用者的偏好來源數量目前看起來是沒有限制，隨時都能返回這個頁面進行管理，只要從下方的來源列表取消勾選即可移除，操作上還蠻簡單。

Google提供給使用者的偏好來源數量目前看起來是沒有限制，隨時都能返回這個頁面進行管理，只要從下方的來源列表取消勾選即可移除，操作上還蠻簡單。（Google截圖）

給網站經營者的建議：加入偏好來源按鈕

如果是網站經營者，也會建議在社群貼文或網站中加入「設為偏好來源」的按鈕或連結，在Google新聞發布者頁面有提供說明，這段深度連結的網址範例如下：

https://google.com/preferences/source?q=<你的網站連結>



也能免費下載Google提供的按鈕，將它加入網站，並與其他社交行動呼籲（CTA）一起展示。不過在寫這篇文章時還沒有中文版本的按鈕，其實使用英文即可（或是自行設定按鈕）。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】