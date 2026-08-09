iPhone轉會免裝App！Android 17原生轉移教學 eSIM、密碼一鍵帶走

Google更新「Switch to Android」機制，在Android 17內建全新原生轉移體驗，免裝App即可從iPhone無線搬移資料。新版Upgraded無線方式除了聯絡人、照片、訊息等，還能搬移eSIM、Google帳戶、密碼與Passkey、Wi-Fi連線資訊。



Google在2026年Samsung Galaxy Unpacked發表會後宣布更新「Switch to Android」機制，在Android 17中內建全新的原生轉移體驗，可以無線從iPhone搬移更多資料類型至新的Android手機，不需要再另外下載應用程式。

Google更新「Switch to Android」機制，在Android 17內建全新原生轉移體驗，免裝App即可從iPhone無線搬移資料。（Switch to Android）

換機時最大的阻礙一直是資料能否在新舊裝置間快速移轉，尤其跨系統轉換往往比同系統麻煩，這也是許多人不願離開熟悉環境的主因。這次更新正是針對這個痛點而來。如果你想從iPhone跳槽到Android陣營，這套內建於系統的原生轉移機制會是換機時的一大助力。

Switch to Android是什麼？

Switch to Android是Google架設的官方換機指南頁面，整合了說明、教學影片與資料對照表。它本身是一個入口頁，實際負責搬移資料的，是Android新機的初始設定流程或搭配的Android Switch App。

Android Switch App前身是Data Restore Tool（資料恢復工具），原本只用於Android換Android時遷移資料，後來更名並換上新圖示，任務也擴大到iPhone轉Android。官方建議優先用傳輸線連接兩機，只有在手邊沒有線材時，才改用這款App透過雲端或無線方式轉移。

這次的新版轉移機制直接內建在Android 17裡。除了原本只能靠傳輸線搬移的資料類型，升級後還能無線搬移eSIM、Google帳戶、密碼與Passkey、Wi-Fi連線資訊。

Classic與Upgraded兩種轉移方式差在哪？

官方頁面用一張表格區分：

Classic與Upgraded兩種轉移方式差在哪？（Switch to Android）

哪些機型支援新版無線轉移

新版無線轉移目前僅限特定機型。升級版已開始在部分Pixel機型推送，也會登陸Samsung Galaxy Z Flip8與Z Fold8系列，其他Android裝置隨後跟進。

尚未支援的機型仍可使用Classic方法。Classic一樣搬得動大部分資料，只是eSIM、密碼、Google帳戶這類項目要等機型支援升級版後才能無線轉移。

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iPhone換Android完整操作步驟

在Switch to Android網站會提供「從iPhone換機到Android」步驟說明，其實只有幾個簡單步驟：

1. 確認兩部裝置都開啟，電量至少有80%，並且要先在iPhone上關閉FaceTime和iMessage。

2. 在新的Android裝置上啟用SIM卡、新增Google帳戶，完成生物辨識設定。

3. 用傳輸線連接兩部裝置，建議先用傳輸線，將iOS大部分資料移轉到Android裝置。

4. 依照畫面上的指示，選擇想要移轉的資料類型，包括聯絡人、相片、訊息等。

5. 要注意的是，資料移轉完成後，最久可能要 48 小時才會顯示訊息。



一定要記得關閉iMessage

資料搬完後，還有一個容易被忽略卻很關鍵的步驟：回到iPhone關閉iMessage。如果沒關，其他iPhone使用者傳給你的訊息會繼續被Apple當成iMessage送到舊號碼，你的新Android手機會完全收不到，訊息等於石沉大海。

做法是進入iPhone的「設定」，找到「App」中的「訊息」，把「iMessage」關閉即可。

iCloud相片與影片怎麼搬到Google相簿

轉移工具搬移的是儲存在iPhone本機上的照片與影片，如果你的相片是存在iCloud，就得另外處理。Google提供的方式是透過Apple官方管道申請資料副本，也就是手動取得這些照片備份，然後再把它們上傳、同步到Google相簿。

前往privacy.apple.com登入Apple帳號，選擇要轉移的資料類型後，登入你的Google帳戶，Apple就會把iCloud的照片與影片複本轉移到Google相簿。整個流程約需3到7天，不會即時完成，建議換機前就先申請，以免新機到手還要空等。

換機後的替代方案對照

跳槽到Android後，iOS上熟悉的幾個功能都有對應方案，實際用起來的落差沒有想像中大：

跳槽到Android後，iOS上熟悉的幾個功能都有對應方案。（免費資源網路社群提供）

其中RCS讓Android與iPhone之間的簡訊體驗幾乎無縫，不會再有以往綠色泡泡畫質壓縮的問題；配件方面，原本的AirPods不必換掉，藍牙配對後照樣能用，Fast Pair還能讓支援的裝置一鍵配對。

常見問題

Android 17新版無線轉移可以搬哪些資料？ 除了聯絡人、照片、影片、訊息、App等，Upgraded無線方式還能搬移eSIM、Google帳戶、密碼與Passkey、Wi-Fi連線資訊，免裝額外App。 Classic和Upgraded兩種轉移方式差在哪？ Classic透過Wi-Fi或傳輸線搬移大部分資料，但eSIM、密碼、Google帳戶等需等機型支援升級版；Upgraded為無線方式，可一併搬移這些進階項目，目前僅限特定機型。 哪些機型支援新版無線轉移？ 升級版已在部分Pixel機型推送，也會登陸Samsung Galaxy Z Flip8與Z Fold8系列，其他Android裝置隨後跟進；未支援機型仍可使用Classic方式。 從iPhone換到Android後要注意什麼？ 務必回到iPhone關閉iMessage與FaceTime，否則其他iPhone傳來的訊息會被當成iMessage送到舊號碼而收不到。iCloud上的相片需另外透過privacy.apple.com申請轉移到Google相簿。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】