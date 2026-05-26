Google Gemini 3.5 Flash正式推出　執行多步驟任務更快也更聰明

本文介紹Google最新發表的Gemini 3.5 Flash模型，其具備強大的AI Agent任務執行能力與協作架構。這款新模型在速度與效能間取得極佳平衡，實測表現超越前代高階模型，同時也推出能在背景自動運作的Gemini Spark個人助理。



今年Google I/O開發者大會正式發表新一代AI模型「Gemini 3.5 Flash」，這次更新主打「frontier intelligence with action（具備行動力的前沿智慧）」，讓AI超越單純對話，真正能實際理解使用者目標，執行多步驟任務，也將成為Google未來推動AI Agent（智慧代理）的核心技術。

Gemini 3.5 Flash已可直接在Gemini中使用。（gemini）

Gemini 3.5 Flash是什麼？

Gemini 3.5 Flash是Google最新的生成式AI模型系列，特色是「更快也更聰明」，不需再為高品質回答犧牲速度。

今年Google I/O開發者大會正式發表新一代AI模型「Gemini 3.5 Flash」。（YouTube@Google Cloud）

過去Flash系列主要定位是速度快、成本低的模型（也是Gemini預設模型），但這次Gemini 3.5 Flash定位略有不同，從Google官方釋出的測試數據可以得知Gemini 3.5 Flash已超越前代高階模型Gemini 3.1 Pro，而且仍維持快速回應能力，使用者日常使用時就能獲得更好的回答品質。

Google表示Gemini 3.5 Pro依然在開發階段，目前Google內部已開始使用，預計下個月將正式推出這款模型。

Gemini 3.5 Flash表現突出的項目

Google表示這是他們至今最強大的代理與程式碼編寫模型，在一些極具挑戰性的程式編寫與代理基準測試中，甚至還超越過去最強大的Gemini 3.1 Pro。此外，Gemini 3.5 Flash在Artificial Analysis的評估指標中大幅領先其他模型，這也顯示出這款先進模型將能維持速度與品質。

Gemini 3.5 Flash在Artificial Analysis的評估指標中大幅領先其他模型。（Google）

從圖表分析可得出，Gemini 3.5 Flash最具優勢的領域為「代理與工具操作」，在相關測試中表現最佳。多模態與專家任務方面，它與GPT-5.5及Claude Opus 4.7互有勝負。純推理與大型程式專案能力，則略遜於前述兩款模型。至於超長上下文的處理，其表現雖然不及GPT-5.5，但優於Claude Opus 4.7。

Gemini 3.5 Flash能處理更為繁瑣的任務

從Google官方部落格釋出的資訊可以得知3.5 Flash在速度與效能間取得更好的平衡，而且能夠大幅減少時間與成本支出，例如原本需要耗費數天至數週的繁瑣工作（例如編寫程式、財務查核）縮短到極短時間內完成，花費也只需要以往同級AI的一半左右。

3.5 Flash具備獨立解決問題的能力是一大特色，搭配更新後的Antigravity開發架構，AI可以啟動多個協作「子代理」進行任務分配，概念如同指派多個虛擬助手共同合作，能夠穩定處理龐雜且多步驟的專案。

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全新的 Gemini Spark 個人AI代理

這次Google I/O開發者大會同時推出名為Gemini Spark的個人AI代理，能在背景自動運作，24小時執行，依據使用者的指令執行數位任務，這個功能目前已向受信任的測試人員開放（會先從美國的Google AI Ultra訂閱用戶開放beta測試）。

如何使用全新 Gemini 3.5 Flash？（免費資源網絡社群提供）

如何使用全新 Gemini 3.5 Flash？

一般使用者

Gemini 3.5 Flash現已全面部署，一般使用者可從Gemini應用程式、Google搜尋的AI模式直接體驗全新模型。

開發人員

開發人員可透過Google Antigravity、Google AI Studio和Android Studio串接Gemini API。

企業用戶

如果是企業用戶也能在Gemini Enterprise Agent Platform及Gemini Enterprise中使用。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】