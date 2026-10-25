賣舊手機重設原廠仍會洩密？搞懂加密抹除原理　賣機必做5大步驟

淘汰的舊手機，很多人會考慮置換或是賣到二手市場，先別急！帳戶、隱私、工作訊息若沒清乾淨，就可能被不法分子利用，留下風險隱患。那麼換下來的舊手機該如何處理呢？



吉林省磐石市公安局新聞宣傳科民警盧瑤琳介紹，為了防止個人隱私洩露，大家通常會選擇格式化或者恢復原廠設定以後再處理掉，但是這些操作並不能徹底清除手機上的訊息，也就是說，只要技術到位，格式化後的訊息依舊可以被恢復。

這時候不妨多做一步：把舊手機恢復原廠設定以後，用電影、電視劇或其他大一點的文件把手機重新裝滿，將原來的數據全部替換掉，然後再恢復原廠設定一次，這樣數據即使被不法分子恢復了，他們得到的也只能是一堆電影和電視劇。

補充說明：

「二次覆蓋法」主要適用於早期未加密的Android舊機（如Android 5.0以前）或記憶卡。現代智能手機（iOS系統及Android 6.0以上）預設採用全盤檔案級硬體加密（FBE），在執行「恢復出廠設定」時會透過密碼抹除（Cryptographic Erase）銷毀金鑰，底層殘留碎片均為不可逆亂碼，一般用戶無需再手動寫入大檔案。



內地警方提醒：

手機訊息一旦洩露，不法分子會利用獲取的個人手機號、身份訊息，實施冒充客服退款、虛假貸款、親友借錢甚至以執法人員或司法機構人員身份進行各類電話騙案及網絡騙案。請妥善保管自己的手機，減少訊息洩露風險。



日常使用手機如何防範訊息洩露？

1. 公共設備慎使用

謹慎使用無密碼的Wi-Fi、公共手機充電站等，以防手機裏未經加密處理的訊息被竊取。

2. 警惕「釣魚攻擊」

需要輸入個人訊息的網上測試、來歷不明的二維碼、短訊中的不明連結……都別亂點，它們很可能被植入了木馬病毒。

3. 設置隱私保護

常用的通訊應用程式中，關閉容易洩露訊息的功能。發布動態時，也請注意保護自己與家人的訊息安全。

4. 拒絕「過度採集」

選擇官方渠道下載，尤其是銀行類APP。在授權APP相關權限時，一定要仔細查看通知的內容，沒有必要的權限要及時關閉。同時，對於長期不用的第三方平台或者網站，也要取消帳號授權。

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遭遇訊息洩露有哪些補救辦法？

若察覺訊息有洩露風險，採取以下五步維護權益：

五步應對「訊息洩露」

1. 切斷風險源：立即退出異常登入設備，凍結涉及的帳戶（如微信「凍結帳號」功能）。

2. 修改密碼：所有關聯帳戶（如同一手機號註冊的APP）全部更換高強度密碼，避免使用近期用過的舊密碼。

3. 留存證據：保存洩露相關截圖、短訊、郵件等，記錄洩露時間、途徑。

4. 投訴舉報：向涉事平台投訴（如應用商店舉報違規應用），或聯繫香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）、私隱專員公署（PCPD）或防騙易熱線18222。

5. 法律維權：若因訊息洩露導致財產損失，保留證據並報警，必要時提起民事訴訟追究責任。

